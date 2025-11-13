Hausärzte im Kreis Ludwigsburg: Ärzte ärgern sich über Impfquote – „Bürokratisches Ungetüm“

Wer zu wenig impft, dem drohen finanzielle Abzüge. Die Ärzteschaft im Kreis Ludwigsburg kritisiert eine Regelung, die am 1. Januar 2026 für Hausärzte in Kraft tritt.
Es rumort in den Hausarztpraxen – viele niedergelassene Mediziner sind unzufrieden mit neuen Vorgaben, ab dem 1. Januar 2026 gelten. Die Regeln machen das Abrechnen mit den gesetzlichen Krankenkassen zum Bürokratiemonster, heißt es. Besonders kontrovers diskutiert wird eine neue Impfquote. Wer sie als Arzt nicht erfüllt, muss mit hohen finanziellen Einbußen rechnen.