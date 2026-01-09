1 Bei der Explosion kam eine junge Familie ums Leben. Foto: Holger Much/Stadtverwaltung Albs/Holger Much

Eine junge Familie stirbt, Häuser werden beschädigt – doch was hat die Explosion in Albstadt ausgelöst? Polizei und Stadt bitten noch um Geduld, die Spurensuche ist kompliziert.











Nach der verheerenden Explosion eines Wohnhauses in Albstadt versuchen Experten, in den Trümmern Hinweise auf eine Ursache für das Unglück mit drei Toten zu finden. Es sei geplant, Brandermittler und weitere Spezialisten im Laufe des Tages einzusetzen, teilte die Polizei mit. Geprüft wird unter anderem, ob die Explosion möglicherweise im Zusammenhang mit einem Gasaustritt steht. Es sei aber mit einem Ergebnis im Laufe des Tages eher nicht zu rechnen, hieß es weiter.