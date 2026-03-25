Haus der Geschichte in Stuttgart: Landesmuseum engagiert sich gegen Judenhass

Neu im Haus der Geschichte sind elf Stationen, die sich mit dem Thema Antisemitismus beschäftigen. Sie sind Teil eines großen Projektes zur Antisemitismusbekämpfung im Land.
Etwas ist anders im Haus der Geschichte an der Konrad-Adenauer-Straße. Schon im Foyer. Besucher stoßen dort neuerdings auf lange orangefarbene Bänder, die zwischen Decke und Boden gespannt sind. Daran hängen Tafeln mit Fragen wie: „Warum gibt es Antisemitismus immer noch?“ Oder: „Was hilft gegen Antisemitismus?“ Diese Bänder in Signalfarbe hängen auch an vielen anderen Stellen des Hauses. Insgesamt sind es elf Stationen, die den Besuchern im Wege stehen und den Gang durch die Dauerausstellung des historisch-politischen Landesmuseums unterbrechen.