Windräder in BW: Rekord bei Windkraft-Bürgerentscheiden

Noch nie gab es so viele Bürgerentscheide zur Windkraft wie 2025. Am Sonntag steht in Sachsenheim der nächste an. Wir haben die Ergebnisse der Wahlen ausgewertet.
Sie heißen „Gegenwind Sachsenheim“, „Windkraftfrei Calw“ oder „Kein Windrad im Wald“: In ganz Baden-Württemberg wollen Bürgerinitiativen über die Windkraft vor Ort mitbestimmen, zumeist: sie verhindern. Ihr Ziel ist ein Bürgerentscheid, also eine Abstimmung aller Einwohner. Manche Initiativen scheiterten an formalen Hürden, doch mit 16 Bürgerentscheiden zur Windkraft wurde im vergangenen Jahr ein Rekord in Baden-Württemberg gezählt. An diesem Sonntag entscheiden die Einwohner von Sachsenheim (Kreis Ludwigsburg) über vier Windenergieanlagen im geplanten „Energiepark Alleenfeld“.