Harzberghalle Großbottwar: „Wein von daheim“ – Messe am Wochenende

Regionale Weine im Fokus: Die Messe „Wein von daheim" in Großbottwar (Kreis Ludwigsburg) bietet am Samstag und Sonntag die Chance, lokale Weingüter und ihre Besonderheiten zu entdecken.
Regional essen ist in. Und das ist auch gut so. Beim regionalen Trinken sieht es dagegen etwas anders aus. Noch immer landen überwiegend diejenigen Weine in den Gläsern der deutschen Verbraucher, die aus Italien, Neuseeland oder sonstwoher stammen – und nicht aus der Umgebung. Dabei hätte man ja in der Region um Ludwigsburg genügend lokale Weingüter.