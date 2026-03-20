Bürokratie, Mitbestimmung, Föderalismus: Kärcher-Chef Hartmut Jenner sieht Deutschland ausgebremst. Im Interview spricht er auch über KI, globale Krisen und den harten Wettbewerb.
Seit mehr als drei Jahrzehnten ist Hartmut Jenner Teil von Kärcher, seit über 25 Jahren an der Spitze des Unternehmens aus Winnenden (Rems-Murr-Kreis). Im Gespräch blickt er auf ein Vierteljahrhundert Wachstum zurück – und erklärt, wie aus einem schwäbischen Hersteller ein globaler Marktführer wurde. Gleichzeitig spricht er offen über wirtschaftliche Risiken, politischen Reformbedarf und die Herausforderungen einer Branche im Wandel.