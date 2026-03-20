Bürokratie, Mitbestimmung, Föderalismus: Kärcher-Chef Hartmut Jenner sieht Deutschland ausgebremst. Im Interview spricht er auch über KI, globale Krisen und den harten Wettbewerb.

Seit mehr als drei Jahrzehnten ist Hartmut Jenner Teil von Kärcher, seit über 25 Jahren an der Spitze des Unternehmens aus Winnenden (Rems-Murr-Kreis). Im Gespräch blickt er auf ein Vierteljahrhundert Wachstum zurück – und erklärt, wie aus einem schwäbischen Hersteller ein globaler Marktführer wurde. Gleichzeitig spricht er offen über wirtschaftliche Risiken, politischen Reformbedarf und die Herausforderungen einer Branche im Wandel.

Herr Jenner, Sie führen Kärcher seit mehr als 25 Jahren – und sind seit über drei Jahrzehnten im Unternehmen. Wenn Sie heute durch die Firmenzentrale in Winnenden laufen: Was hat sich stärker verändert – das Unternehmen oder Sie selbst?

Beides im Gleichklang. Sicher habe ich in dieser Zeit die Firma geprägt, aber die Firma auch mich. Die Veränderungen waren jedenfalls enorm: als ich angefangen habe, gab es noch nicht einmal Mobiltelefone, heute spielt Künstliche Intelligenz eine immer wichtigere Rolle.

Als Sie 2001 an die Spitze von Kärcher kamen, hatte das Unternehmen rund 5400 Mitarbeitende – heute sind es etwa 17.000. Was war rückblickend die Entscheidung, die diesen Wachstumskurs am stärksten geprägt hat?

Es gibt da ganz verschiedene Facetten. Erstens, wir sind bereits seit geraumer Zeit sowohl im B2B- (Anmerkung der Redaktion: Unternehmen-zu-Unternehmen) als auch im B2C-Bereich (Unternehmen-zu-Verbraucher) fest etabliert. Dass wir heute gleichermaßen Unternehmen wie Endverbraucher bedienen, ist das Ergebnis einer bewussten strategischen Entscheidung. Wir bedienen, zweitens, alle erdenklichen Vertriebskanäle – vom eigenen Kärcher-Center bis hin zu TV-Shopping, das in Japan unser größter Vertriebskanal ist. Wir verkaufen, drittens, in jedem einzelnen Land der Welt. Und wir haben, viertens, angesichts von rund 3000 verschiedenen Produkten eine enorme Innovationskraft. All das macht uns zu einem ganz besonderen Unternehmen.

Viele Manager wechseln nach einigen Jahren den Arbeitgeber. Sie sind Ihrem Unternehmen über Jahrzehnte treu geblieben. Was hält einen Vorstandsvorsitzenden so lange in derselben Firma?

„Ich wollte immer in einem Unternehmen arbeiten, das wertschöpfend ist.“ Foto: Gottfried Stoppel

Ich wollte immer in einem Unternehmen arbeiten, das wertschöpfend ist, also Produkte entwickelt, herstellt, verkauft. Ich wollte die Welt sehen und international tätig sein. Und ich wollte zu einem Familienunternehmen. Es ist einfach schön, wenn man einen Bezug zu den Gesellschaftern hat und gemeinsam Strategien entwickelt.

Wie ist ihr Verhältnis zur Eigentümerfamilie Kärcher nach so vielen Jahren? Freundschaftlich?

Freundschaftlich ist der falsche Begriff, ich bin auch nicht Teil der Familie. Wir sind immer gut damit gefahren, die unterschiedlichen Rollen der Gesellschafter einerseits und der Unternehmensführung andererseits klar zu trennen. Aber natürlich besteht eine Nähe, die rein über das Geschäftsmäßige hinausgeht.

Kärcher hat 2025 trotz schwieriger Rahmenbedingungen den Umsatz erneut gesteigert – auf rund 3,5 Milliarden Euro. Wie schafft man Wachstum in einem Markt, der schwächelt?

Der Druck im Markt ist in der Tat enorm. Neben dem Wegfall des russischen Marktes fordern uns die US-Zollpolitik sowie weitere globale Krisenherde heraus. Insgesamt war das Geschäft in der Reinigungsbranche zuletzt rückläufig. Wir sind gut durch das außergewöhnliche, schwierige Jahr 2025 durchgekommen, weil wir am Markt aggressiv unterwegs waren. Aber ein Selbstläufer ist das nicht.

Und jetzt belastet auch noch der Iran-Krieg die Geschäfte?

„Die Entwicklung im Nahen Osten macht mir große Sorgen.“ Foto: Gottfried Stoppel

Die Entwicklung im Nahen Osten macht mir große Sorgen. Wir haben Niederlassungen in Oman, Dubai, Katar, Saudi-Arabien und spüren schon jetzt, dass die Transportkosten deutlich steigen und es Engpässe beim Leichtöl als Basis für Kunststoff gibt. Je länger der Krieg dauert, desto mehr werden die Auswirkungen spürbar werden. Auch eine weltweite Rezession ist da nicht auszuschließen.

Kärcher erwirtschaftet inzwischen rund 86 Prozent seines Umsatzes im Ausland. Wird ein deutsches Industrieunternehmen damit zwangsläufig immer stärker zu einem globalen Unternehmen mit schwächerer Bindung an den Heimatmarkt?

Ein Drittel unserer Mitarbeiter sind in Deutschland beschäftigt, wobei die Bindung ans Unternehmen nichts mit einem Standort zu tun hat. Ich spreche immer gerne von der großen Kärcher-Familie. 91 Prozent unserer Mitarbeiter haben bei der jüngsten Mitarbeiterumfrage betont, dass sie stolz sind, bei uns zu arbeiten. Das sagt alles.

Kärcher gilt als Weltmarktführer bei Reinigungstechnik. Gleichzeitig wächst der Wettbewerb – vor allem aus China getrieben. Worin liegt heute noch der entscheidende Vorteil eines deutschen Herstellers?

Unser Vorteil ist sicher unsere Positionierung: wir sind innovativ, wir haben eine starke Marke, wir haben einen Mehrwert durch die hohe Qualität unserer Produkte. Aber keine Frage: China hat den Markt auch in der Reinigungstechnik zuletzt unheimlich befeuert mit Auswirkungen in allen Gegenden der Welt. Umso besser ist, dass wir in unserer Geschichte immer mit extremem Wettbewerb zu tun hatten und Wettbewerb insofern in unserer DNA verankert ist.

Viele Unternehmen in der Region Stuttgart sind in schwierigem Fahrwasser: Bosch, Porsche, Mercedes – allüberall werden Stellen abgebaut, müssen Kosten teils deutlich reduziert werden. Wie beurteilen Sie diese Entwicklung?

Mich treibt der massenhafte Abbau von Arbeitsplätzen hier in der Region Stuttgart wie im ganzen Land Baden-Württemberg sehr um. Was wir im Moment erleben, ist ja nur der Anfang. Und wenn es in bestimmten Bereichen nicht gelingt, eine Transformation auch hin zu neuen Geschäftsmodellen zu schaffen, dann wird es düster.

Wie sieht das bei Kärcher aus? Kommen Sie ohne Stellenabbau aus?

Meine Erfahrung hat mich gelehrt, in guten Phasen nicht zu hohe Kapazitäten aufzubauen oder die Kapazitäten gar an Produktionsspitzen auszurichten. Wir waren in den Nach-Corona-Jahren tendenziell immer etwas zu knapp besetzt, profitieren aber heute davon. Wir sind vorsichtig bei neuen Stellen, aber wir stellen ein.

Und finden Sie dann überhaupt die Fachleute, die Sie brauchen?

Es klingt etwas paradox. Aber wir profitieren von den Abbauprogrammen anderer. Wir haben uns sehr schwer getan bei der Suche nach Elektroingenieuren oder IT-Spezialisten. Das hat sich geändert. Wir haben zuletzt neue Top-Kräfte gewonnen, gerade auch für den so wichtigen Bereich der Entwicklung.

Welche Kärcher-Geräte nutzen Sie selbst eigentlich?

Sie werden lachen, aber in meinem Haushalt gibt es 57 verschiedene Kärcher-Geräte – vom Enteiser für die Frontscheibe des Autos bis hin zum Kommunalfahrzeug, mit dem ich den Rasen im Kindergarten meiner Kinder mähe.

Viele Unternehmen klagen über Bürokratie, Fachkräftemangel und hohe Energiekosten. Wenn Sie aus der Perspektive eines Unternehmers im Rems-Murr-Kreis auf die Wirtschaftspolitik schauen – was müsste sich aus Ihrer Sicht dringend ändern?

Hartmut Jenner (rechts) im Gespräch mit den Redakteuren Frank Rodenhausen (links) und Achim Wörner. Foto: Gottfried Stoppel

Wichtig ist mir zu sagen, dass Politik nicht mit Verboten arbeiten, sondern Anreize schaffen sollte. Aber unabhängig davon will ich zwei Aspekte ansprechen, die selten genannt werden, aber Entwicklungen erheblich erschweren. Zum einen das Betriebsverfassungsgesetz, das in seinem Kern aus den 1970er Jahren stammt und dringend reformbedürftig ist.

Das ist ein heißes Eisen!

Ich will nicht missverstanden werden. Ich schätze unseren Betriebsrat und arbeite gut mit ihm zusammen. Aber dieses Gesetz mit seinen langen Fristen und weitreichenden Rechten eines Betriebsrats ist im Blick auf strategische Entscheidungen ein echter Hemmschuh. Wir reden gerne vom China-Speed, wir wollen den Kärcher-Speed – aber können hierzulande oftmals nicht das Tempo aufnehmen, das wir brauchen.

Und zum anderen?

Unser politisches System, die föderale Struktur, die nach den dunklen Hitler-Jahren aus guten Gründen geschaffen worden ist, wirkt mittlerweile lähmend. Die Rolle des Kanzlers oder der Kanzlerin ist nicht durchsetzungsstark genug. Jede Initiative wird in den Schleifen von Koalition, Bundestag und Bundesrat – und gegebenenfalls unter Einfluss europäischer Rücksichtnahmen – verwässert, sodass unter dem Strich der Kompromiss vom Kompromiss herauskommt. Zu viele Köche verderben den Brei.

Was schlagen Sie vor?

Ich wünsche mir ein Modell, bei dem der Kanzler erstens länger im Amt bleibt, damit nicht permanent Wahlkampf herrscht. Im Gegenzug sollte die Amtszeit jedoch auf eine Periode begrenzt werden – das schafft Fokus auf die Sache statt auf die Wiederwahl. Und zweitens hätte es Charme, wenn der Regierungschef das Vorschlagsrecht für zehn Gesetze hätte, die allein dem Verfassungsrecht entsprechen müssen. So käme viel mehr Zug in die Sache.

Bei der jüngsten Landtagswahl hat die rechtsextreme AfD speziell im Bereich der einfachen Arbeitnehmerschaft gepunktet. Spüren Sie entsprechende Strömungen im Betrieb?

Nein, nicht unmittelbar, auch wenn wir in unserer Belegschaft sicher auch ein Spiegelbild der Gesellschaft haben. Ich selbst lehne diese Partei ab als ein Unternehmer, der in europäischen und globalen Kategorien denkt. Aber die etablierten Parteien sind sicher gut beraten, genau hinzuschauen, wo bei den Menschen der Schuh drückt und Lösungen für deren Probleme anzubieten.

Unsere Empfehlung für Sie Grün-Schwarz Eine Geschichte von Verlockung und Widerwillen Nach der Landtagswahl tun sich Grüne und CDU schwer mit einer Annäherung. Beziehungsknatsch gab es aber auch schon früher.

In Baden-Württemberg gilt es zunächst einmal, eine neue Regierung zu schmieden. CDU und Grüne tun sich da im Moment schwer. Haben Sie Verständnis?

Offenbar hat es im Wahlkampf doch tiefere Verletzungen gegeben. Ich fürchte deshalb, dass die Regierungsbildung dauern wird, will aber auch festhalten, dass wir uns das im Moment definitiv nicht leisten können. Insofern habe ich schon die Erwartung, dass sich die beiden Lager schnell zusammenraufen.

Kärcher engagiert sich stark im Sport – etwa beim VfB Stuttgart oder beim Handball-Bundesligisten TVB Stuttgart. Was bringt einem Industrieunternehmen dieses Engagement und wie viel persönliche Leidenschaft steckt hinter der Auswahl?

Also, ich bin, wie Sie wissen, eingefleischter VfB-Fan und lebenslanges Mitglied. Aber wir machen da fast nichts mehr, weil der Kärcher-Chef in mir ganz klar eines sieht: Sponsoring im Fußball ist viel zu teuer und rechnet sich hinten und vorne nicht.

Beim Handball ist das anders?

Absolut. Handball hat eine hervorragende Akzeptanz und insgesamt für Sponsoren ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis. Abgesehen davon verkörpert dieser Sport die Werte unseres Unternehmens: Ehrlichkeit, Fairness, Bodenständigkeit. Wobei unsere Aufwände im Bereich des Sportsponsoring insgesamt sehr überschaubar sind. Wir investieren viel mehr in klassische Werbung, um unsere Produkte gut zu erklären.

Wenn Sie noch einmal 25 Jahre in die Zukunft blicken: Wie sieht Kärcher dann aus?

Kärcher wird vermutlich ein anderes Unternehmen sein. Die KI verändert unsere Welt extrem. Wir als Unternehmen nutzen sie heute schon sehr intensiv und schaffen es dadurch, unsere Produktivität zu steigern, Freiräume für kreative Prozesse zu schaffen, kürzere Innovationszyklen zu haben. Es ist abzusehen, dass diese Entwicklung rasant weitergehen wird – mit großen Chancen für uns alle. Beim Saubermachen werden uns irgendwann sicher humanoide Roboter unterstützen.

Kärcher und Co.

Das Unternehmen

Die Alfred Kärcher SE & Co. KG ist Weltmarktführer bei Reinigungsgeräten. 1935 in Stuttgart-Bad Cannstatt gegründet folgte aus Expansionsgründen früh ein Umzug nach Winnenden im Rems-Murr-Kreis, wo bis heute der Hauptsitz des Unternehmens ist. Im vergangenen Jahr steigerte Kärcher seinen Umsatz währungsbereinigt um 3,4 Prozent auf rund 3,5 Milliarden Euro. Weltweit 17.000 Mitarbeitende, davon 2700 in Winnenden, zählt der Konzern, der in 87 Ländern vertreten ist.

Der Chef

Hartmut Jenner ist seit Juli 2001 Vorsitzender der Geschäftsführung und später Vorsitzender des Vorstands von Kärcher, nachdem er 1991 ins Unternehmen eingetreten war. Er wuchs als jüngstes Kind auf dem Bauernhof seiner Eltern im Winnender Ortsteil Bürg auf. Nach dem Abitur studierte er Betriebswirtschaftslehre und Ingenieurswissenschaften an der Technischen Universität Stuttgart und schloss sein Studium als Diplom-Kaufmann und Diplom-Ingenieur ab.