In den 1990ern floh Prinzessin Diana regelmäßig mit ihren Söhnen in die österreichischen Alpen. Dort konnten William und Harry fernab von Protokoll und Paparazzi einfach nur Kinder sein. Ein Hotelbesitzer blickt nun auf die Urlaube zurück.
Prinzessin Diana (1961-1997) war zu Lebzeiten die meistfotografierte Frau der Welt - egal wo sie war, folgte ihr eine Entourage an Paparazzi. Darunter litten auch ihre Söhne Prinz Harry (41) und Prinz William (43). Ausgerechnet ein Ort in den österreichischen Alpen wurde für die Familie zu einem seltenen Rückzugsort: die malerische Gemeinde Lech am Arlberg.