In den 1990ern floh Prinzessin Diana regelmäßig mit ihren Söhnen in die österreichischen Alpen. Dort konnten William und Harry fernab von Protokoll und Paparazzi einfach nur Kinder sein. Ein Hotelbesitzer blickt nun auf die Urlaube zurück.

Prinzessin Diana (1961-1997) war zu Lebzeiten die meistfotografierte Frau der Welt - egal wo sie war, folgte ihr eine Entourage an Paparazzi. Darunter litten auch ihre Söhne Prinz Harry (41) und Prinz William (43). Ausgerechnet ein Ort in den österreichischen Alpen wurde für die Familie zu einem seltenen Rückzugsort: die malerische Gemeinde Lech am Arlberg.

Hotelbesitzer spricht über Prinzessin Dianas Urlaub Im traditionsreichen Hotel Arlberg fanden die Royals in den 1990ern das, was in ihrem Alltag in London unmöglich war: echte Normalität. Hannes Schneider (65), Besitzer des traditionsreichen Hotels, erinnert sich im Gespräch mit "People" lebhaft an die fünf aufeinanderfolgenden Jahre, in denen die Royals bei ihm zu Gast waren.

"Sie war eine unglaublich fürsorgliche Mutter. Ihre Jungs waren das Zentrum ihres Universums", sagt Schneider. In Lech konnten William und Harry abseits des höfischen Protokolls durch den Schnee toben, Skispringen üben und mit anderen Kindern spielen.

Harrys einstiger Karrieretraum führte ihn nach Lech

Wie tief diese Reisen Prinz Harry prägten, offenbarte er Jahrzehnte später in seinen Memoiren "Reserve". Der Herzog von Sussex erinnerte sich darin so sehnsüchtig an die unbeschwerten Tage im Schnee, dass er sogar den ungewöhnlichen Plan fasste, in Lech als Skilehrer oder Kellner arbeiten zu wollen. "Kommt gar nicht infrage", soll König Charles III. (77) bestimmt haben. Hannes Schneider kommentiert das heute schmunzelnd mit den Worten: "Daddy hat Nein gesagt."

Hier konnten Harry und William Kinder sein

"Harry war der Wilde", erinnert sich Schneider. Wenn die Skilehrer Sprünge vorführten, hielt es ihn nicht zurück: Er wagte selbst einen Salto und landete prompt im tiefen Pulverschnee. "Er hat es einfach durchgezogen. Es war ein Riesenspaß."

Im Gegensatz dazu war sich der junge William seiner Rolle bereits sehr bewusst. Als Diana ihn einmal bat, mit ihr kurz auf die andere Straßenseite zum Shoppen zu gehen, erinnerte er sie ganz sachlich: "Mama, du weißt, ich darf das Hotel nicht ohne meinen Polizeibeamten verlassen." Trotz der 50 Fotografen, die oft im Dorf lauerten, tat das Hotel alles für ihre Privatsphäre. Einmal half Schneider sogar mit einem Ablenkungsmanöver, bei dem zwei Frauen mit Diana-Frisuren gleichzeitig verschiedene Ausgänge nutzten, um die Paparazzi in die Irre zu führen.

Das Vertrauen in die Familie Schneider ging sogar so weit, dass William und Harry 1992 im Hotel blieben, als Diana nach dem plötzlichen Tod ihres Vaters, John Spencer, überstürzt nach England abreisen musste. Sie wollte ihren Söhnen den schwierigen Moment und den damit verbundenen Medienrummel ersparen.

Royaler Hotspot

Dass sich Diana für Lech entschied, war kein Zufall. Während es Charles eher in den mondänen Schweizer Skiort Klosters zog, bot das familiengeführte Hotel Arlberg eine diskretere Atmosphäre.

Die Gemeinde hat eine lange Tradition als Rückzugsort für den europäischen Hochadel: Neben der britischen Königsfamilie schätzen seit Jahrzehnten auch das niederländische Königshaus und andere royale Familien die Diskretion der Hoteliers. "Jeder war stolz, sie hier zu sehen", sagt Schneider, "aber jeder hat sich um seine eigenen Angelegenheiten gekümmert."