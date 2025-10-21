Harmonisches Familienfoto: Boris Becker genießt Reunion mit seinen vielbeschäftigten Söhnen

Boris Becker hat bei Instagram ein Foto mit seinen beiden ältesten Söhnen geteilt. Der Ex-Tennisprofi schwärmt in dem Beitrag von der Entwicklung der beiden.
Boris Becker (57) hat seine Söhne Noah Becker (31) und Elias Becker (26) getroffen. Dass es zu so einer familiären Reunion kommt, scheint nicht sehr oft der Fall zu sein. "Kinder werden schnell groß und plötzlich sind sie beschäftigter als man selbst", schreibt Becker zu dem Treffen, das wohl in Berlin stattfand, in einem Instagram-Post. Auf zwei Fotos umarmen sich die drei und grinsen in die Kamera.