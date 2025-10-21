Harmonisches Familienfoto: Boris Becker genießt Reunion mit seinen vielbeschäftigten Söhnen

Boris Becker (57) hat seine Söhne Noah Becker (31) und Elias Becker (26) getroffen. Dass es zu so einer familiären Reunion kommt, scheint nicht sehr oft der Fall zu sein. "Kinder werden schnell groß und plötzlich sind sie beschäftigter als man selbst", schreibt Becker zu dem Treffen, das wohl in Berlin stattfand, in einem Instagram-Post. Auf zwei Fotos umarmen sich die drei und grinsen in die Kamera.

Weiter schreibt der 57-Jährige: "Ich bin dankbar für die Momente, in denen wir alle wieder zueinander finden, aber vor allem bin ich stolz darauf, zu sehen, wie meine Jungs ihr Ding machen und das auch noch gut." Noah Becker ist als DJ, Designer und Maler erfolgreich, Bruder Elias startete als Model durch. Auch im deutschen TV lässt er sich ab und an blicken, so war er dieses Jahr unter anderem als "GNTM"-Gastjuror oder als Spieler bei der "Promi Padel WM" zu sehen.

Barbara Becker schwärmt von ihren Kindern

Ein harmonisches Familienbild mit ihren Söhnen veröffentlichte kürzlich auch Barbara Becker (58), die mit Boris Becker von 1993 bis 2001 verheiratet war. "Mit diesen beiden lieben und freundlichen Riesen ist alles besser", schrieb sie zu einem Foto, auf dem sie zwischen Noah und Elias steht und die beiden liebevoll umarmt. Alle drei strahlen fröhlich in die Kamera.

Für Boris Becker steht ein besonderer Abschnitt in Sachen Familie an. Im Juni hatte die Tennislegende via Instagram einen Beitrag geteilt, in dem seine Frau Lilian de Carvalho Monteiro mit deutlich sichtbarem Bäuchlein zu sehen ist. "Ein kleines Wunder ist auf dem Weg... Das Beste steht uns noch bevor", schrieb er dazu. Im Podcast "Becker Petkovic" bestätigte er wenig später: "Ja, meine Frau ist schwanger - im vierten Monat. Es wird ein Weihnachtsgeschenk - oder so Mitte Dezember und wenn denn Gott will."

Aus einer Ehe mit Lilly Becker (49) stammt Sohn Amadeus (15). Aus einer kurzen Liaison mit Angela Ermakova hat er zudem seine Tochter Anna Ermakova (25). "Ich liebe meine vier Kinder", erzählte Becker kürzlich in Riccardo Basiles (33) Format "Meine Geschichte". "Das waren immer die schönsten Geschenke, die ich bekommen habe, ohne Zweifel." Er würde auch "nicht ausschließen", dass er nach dem kommenden Baby noch einmal Vater wird. "Wir haben jetzt mal eins und das kommt hoffentlich gesund zur Welt und dann schauen wir weiter." Er wisse nicht, ob es realistisch sei, mit allen fünf Kindern zusammen Weihnachten feiern zu können, aber "dass es ein Wunsch ist, steht außer Frage". Da müssten jedoch "die Mütter mitspielen", bei ihm seien "die Türen auf".