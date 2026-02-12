Happy Birthday Mami: Heidi Klum gratuliert ihrer Mutter mit einem Bikinifoto

1 Heidi Klum und ihre Mutter Erna feiern die Feste wie sie fallen - hier auf dem Oktoberfest. Foto: imago/Michel Kaers

Heidi Klum hat ihrer Mutter Erna öffentlich zum Geburtstag gratuliert - mit einem Throwback-Bikinifoto.











Heidi Klum (52) lässt es sich nicht nehmen, ihrer Mutter öffentlich eine Liebeserklärung zu machen. Die "Germany's next Topmodel"-Chefin gratulierte ihrer Mutter Erna Klum auf Instagram zum Geburtstag. Dafür wählte sie ein ganz besonderes Foto: einen Bikini-Schnappschuss ihrer Mama aus früheren Zeiten. Im lila Blümchen-Badeoutfit sitzt die platinblonde junge Frau auf einer 1970er-Jahre-Blümchen-Liege. Daneben ein Korb und auf der andren Seite eine Liege mit Leo-Decke darauf.