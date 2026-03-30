Hape Kerkeling: Horst Schlämmer sucht das Glück startet stark

Nach "Das Kanu des Manitu" und "Stromberg - Wieder alles wie immer" ist das nächste deutsche Humor-Revival geglückt. "Horst Schlämmer sucht das Glück" startete mit starken Zahlen ins Kino. Für die Spitze der Kinocharts reicht es für Hape Kerkeling aber nicht.

Nach "Das Kanu des Manitu" und "Stromberg" kehrte mit Horst Schlämmer die nächste deutsche Humor-Institution der 2000er-Jahre erfolgreich zurück. "Horst Schlämmer sucht das Glück" ist gut in den Kinos angelaufen. Rund 187.000 Karten gingen am ersten Wochenende für das Comeback von Hape Kerkelings (61) Kultfigur weg. Das gab der Filmverleih Leonine Studios in einer Pressemitteilung bekannt.

Laut dem Portal "Inside Kino" gelang "Horst Schlämmer sucht das Glück" der siebtbeste Start eines Kinofilms in Deutschland im Jahr 2026.

An der Spitze der Jahrescharts liegt übrigens ein Film, an dem ebenfalls Hape Kerkeling beteiligt ist. Die Komödie "Extrawurst" mit Kerkeling und "Stromberg"-Star Christoph Maria Herbst (60) lockte im Januar zum Start rund 345.000 Menschen ins Kino.

Lokalreporter scheitert an Astronaut

Für die Nummer eins in den aktuellen deutschen Kinocharts reicht es für "Horst Schlämmer sucht das Glück" aber nicht. Wie in der Vorwoche liegt hier "Der Astronaut" mit Superstar Ryan Gosling (45). Das Feelgood-Weltraumabenteuer legte an seinem zweiten Wochenende sogar um 10 Prozent zu. Das winterliche Wetter dürfte dabei eine Rolle gespielt haben.

Mit den etwa 230.000 Zuschauern, die am Wochenende dazu kamen, liegt "Der Astronaut" in Deutschland nun bei circa 585.000 Kinobesuchern. Mit Sandra Hüller, die neben Gosling eine tragende Rolle spielt, gibt es auch beim Sci-Fi-Spektakel eine deutsche Beteiligung.

Hape Kerkeling hob Horst Schlämmer 2005 für seine Sendung "Hape trifft" aus der Taufe. Der stellvertretende Chefredakteur des (fiktiven) Grevenbroicher Tagblatt wurde schnell zu einer Kultfigur, Sprüche wie "Ich hab Rücken" wurden Allgemeingut. 2009 "kam mit Horst Schlämmer - Isch kandidiere!" sein erster Film ins Kino.