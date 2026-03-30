Hape Kerkeling: Horst Schlämmer sucht das Glück startet stark

Nach "Das Kanu des Manitu" und "Stromberg - Wieder alles wie immer" ist das nächste deutsche Humor-Revival geglückt. "Horst Schlämmer sucht das Glück" startete mit starken Zahlen ins Kino. Für die Spitze der Kinocharts reicht es für Hape Kerkeling aber nicht.
Nach "Das Kanu des Manitu" und "Stromberg" kehrte mit Horst Schlämmer die nächste deutsche Humor-Institution der 2000er-Jahre erfolgreich zurück. "Horst Schlämmer sucht das Glück" ist gut in den Kinos angelaufen. Rund 187.000 Karten gingen am ersten Wochenende für das Comeback von Hape Kerkelings (61) Kultfigur weg. Das gab der Filmverleih Leonine Studios in einer Pressemitteilung bekannt.