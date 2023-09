1 Der Schauspieler Karlheinz Hartmann ist tot. Er starb im Alter von 73 Jahren. Foto: obs/SWR - Südwestrundfunk

Er verkörperte den Bürgermeister in der Kultsendung „Hannes und der Bürgermeister“: der Schauspieler Karlheinz Hartmann. Nun ist er in Herrenberg gestorben.









Der Mundartschauspieler Karlheinz Hartmann ist tot. Er starb nach kurzer, schwerer Krankheit am 29. August im Alter von 73 Jahren in Herrenberg (Landkreis Böblingen), wie sein Schauspielkollege Albin Braig (72) am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur sagte. Mit dem schwäbischen Comedy-Format „Hannes und der Bürgermeister“ hatten sich Braig und Hartmann im Südwestrundfunk (SWR) einen Kultstatus erarbeitet. Die Sendung wurde im Südwestrundfunk (SWR) ausgestrahlt. Der SWR hatte zuvor über den Tod des Schauspielers berichtet.