Handwerk in Stuttgart: Der älteste Uhrmachermeister in Stuttgart

20 Mario Teising (links) und Bernd Walter zeigen ein Marine-Chronometer der Royal Navy aus dem Zweiten Weltkrieg. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Bernd Walter zählt zu den Urgesteinen im Uhrmacherhandwerk. Einer, der Zeitmesser noch selbst bauen und reparieren kann.











Wer in der Hechtstraße im Einkaufszentrum in Mönchfeld das Uhrengeschäft von Christa und Bernd Walter betritt und die hölzernen Schwenktüren in die Werkstatt hinter dem Verkaufsraum durchschreitet, der kommt ins Staunen. Denn hier liegt fein säuberlich alles an seinem Platz, jedes Schräubchen und jeder Bohrer – inmitten tickender, surrender und klingender Zeitmesser. Frisch repariert und poliert oder noch in Arbeit. Es ist die Welt von Bernd Walter. Der gefragte Uhrenexperte, der am 26. Juli seinen 85. Geburtstag feiert, hat noch lange nicht genug von der Arbeit. Täglich steht er an der Drehbank oder an einem seiner beeindruckenden, selbst gebauten Prüfgeräte, wie einem Schwingungsmessgerät. Im weißen Kittel steht er da, freut sich auf die Arbeit – weil sie so vielseitig ist.