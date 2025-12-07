Handspiel durch VfB-Verteidiger: Diese Strafe droht Rotsünder Lorenz Assignon

Nur sieben Minuten nach seiner Einwechslung sieht Lorenz Assignon die Rote Karte. In der Bundesliga wird der Franzose dem VfB erst einmal fehlen.
Sein Auftritt beim 0:5 gegen den FC Bayern war ein denkbar kurzer, bleibt aber in nachhaltiger Erinnerung: Erst in der 74. Minute für Josha Vagnoman eingewechselt, spielte Lorenz Assignon den Ball nur sieben Zeigerumdrehungen später nach einem Schuss von FCB-Außenstürmer Michael Olise dicht vor dem eigenen Tor mit der Hand. Da der Ball reingegangen wäre, blieb dem Schiedsrichter Tobias Stieler gar nichts anderes übrig, als den Franzosen mit der Roten Karte vom Platz zu schicken (81.).