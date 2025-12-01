Handel mit Luxusautos: Formel-1-Pilot Adrian Sutil in Sindelfingen verhaftet

Der ehemalige Rennfahrer soll im großen Stil mit Luxusautos gehandelt haben. In Sindelfingen schlugen die Ermittler am vergangenen Donnerstag zu.
Der ehemalige deutsche Formel-1-Rennfahrer Adrian Sutil ist am Donnerstag, 27. November, in Sindelfingen festgenommen worden. Ihm wird nach übereinstimmenden Berichten in der „Bild“-Zeitung, „Auto, Motor und Sport“ sowie einschlägigen Motorsport-Portalen gemeinschaftlicher Betrug im besonders schweren Fall sowie gemeinschaftliche Unterschlagung vorgeworfen. Die Festnahme erfolgte im Rahmen einer groß angelegten Razzia, bei der Ermittler zeitgleich Objekte in Sindelfingen, Monaco und der Schweiz durchsuchten, heißt es.