Wie hat sich der Handel in Fellbach gewandelt? Ein Beispiel: die Bahnhofstraße. Historische Fotos und Berichte zeigen, was verloren ging, aber auch, welche Betriebe noch da sind.
Diese Liste scheint endlos: Parfümerie Erb, Metzgerei Mack, Mehrzweck Gebrauchsdesign für Tisch und Küche, Hüftle Gardinen, Grau Backspezialitäten, Goldschmiede Theile, Foto Sixt, Boutique Candy, Schuhhaus Schneck, Blumen Belser, Mack Garten Wohnen Brennstoffe, Gila S. Mode, Schuhhaus Ade, Spielwaren Mack, Sailer’s Geschenkideen, Bücher Hennecke, Foto Quelle, DM-Markt, Volksbank, Grau Backspezialitäten, S’Weinläde, Radio Bauer, Eilles Kaffee, Tee, Wein, Viv-a-Vis Schuhmode … und viele mehr. Was da fein aufgelistet mit Namen des Geschäftes, Branche und Hausnummer zu lesen ist, ist eine Entdeckungsreise in die Geschichte der Fellbacher Bahnhofstraße. Sie führt vor Augen, welch tiefgreifender Strukturwandel sich in der nördlichen Bahnhofstraße vollzogen hat. Manche der Geschäfte gibt es noch, doch viele sind aufgegeben.