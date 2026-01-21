Als "Sportschau"-Moderator oder Fragensteller bei "Gefragt - Gejagt" kennen und lieben die Fans Alexander Bommes. Am 21. Januar wird der Tausendsassa 50 Jahre alt. Zeit, auf weniger bekannte Aspekte seines Lebens zu blicken.
Alexander Bommes (50) gehört zu den beliebtesten Gesichtern im deutschen Fernsehen. Am 21. Januar feiert der gebürtige Kieler seinen 50. Geburtstag. Grund genug, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen: Denn bevor Bommes zum TV-Star wurde, stand er selbst als Profi auf dem Feld, büffelte für das juristische Staatsexamen und wuchs in einer Familie auf, in der Sport und Medien schon immer eine große Rolle spielten.