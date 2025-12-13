Handball WM Frauen: Warum das pinkfarbene Trikot ein Glücksbringer für die Dölls ist

Als Ehemann und Zuschauer unterstützt Kornwestheims Rückraumspieler Jan Döll seine Frau Antje bei der Handball-WM und hofft mit ihr auf den Titel.
Die vergangenen Tage hatten es für Jan Döll in sich. Tausende Kilometer hat der Leistungsträger und Allrounder der Lurchis bereits hinter sich gebracht – aus gutem Grund. Seine Ehefrau, Nationalspielerin Antje Döll, kämpft mit der deutschen Mannschaft bei der Heim-Weltmeisterschaft in Deutschland und den Niederlanden um den ganz großen Erfolg. Klar, dass der 31-Jährige so oft wie möglich live dabei sein will. „Das ist einmalig, das muss ich doch machen. Es ist eine Heimweltmeisterschaft“, sagt der Linkshänder des Drittligisten SV Kornwestheim.