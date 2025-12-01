Handball-WM der Frauen: Fünf Trümpfe für die Hauptrunde

Nach den Handball-Partys in Stuttgart ist die DHB-Auswahl bereit für mehr. Wir präsentieren fünf Gründe, warum das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch fit für die Hauptrunde ist.
Die deutschen Handballfrauen gehen nach drei souveränen Vorrundensiegen mit viel Rückenwind in die Hauptrundenspiele in Dortmund gegen Faröer (diesen Dienstag, 20.30 Uhr), Montenegro (Donnerstag) und Spanien (Samstag, beide 18 Uhr). Wir nennen fünf Gründe, warum das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch sehr gute Chancen hat, zumindest das nächste Etappenziel Viertelfinale (9. Dezember) zu erreichen.