Handball: Vorzeitig – der SV Kornwestheim ist Drittliga-Meister

Der Handball-Drittligist gewinnt am Samstag zuhause gegen Erlangen-Bruck, bevor ihm am Sonntagabend die Niederlage des stärksten Verfolgers den vorzeitigen Titel einbringt.
Es ist Sonntag, 18.35 Uhr. In der Karl-Heinz-Hiersemann-Halle in Erlangen ertönt der Schlusspfiff. Auf der Anzeigetafel steht ein 34:37. Was nüchtern klingt, löst andernorts eine riesige Welle der Emotionen aus. Denn mit dieser Niederlage des Zweiten HC Erlangen II gegen den TV Neuhausen/Filder ist es entschieden: Der SV Kornwestheim ist Meister der 3. Liga Süd – und das bereits drei Spieltage vor Saisonende.