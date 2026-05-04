Die Handballer aus Ditzingen besiegen im letzten Saisonspiel die SF Schwaikheim mit 35:34 und verabschieden neben Trainer Dennis Zwicker sechs Akteure in die Sport-Rente.
Es war ein Abend der Abschiede bei den TSF Ditzingen in der Sporthalle Glemsaue am Samstag. Nachdem der 35:34(17:14)-Erfolg gegen Tabellennachbar SF Schwaikheim nach einer dramatischen Schlussphase feststand, verabschiedete der Sportliche Leiter David Thomitzni in Spielmacher Yannick Hüther (32), den Kreisläufern Nick Bohnen (29) und Lukas Hölzel (30), den Linksaußen Florian Ruoff (29) und Stefan Kienle (32) sowie Rückraumspieler Yannik Ruffner ein Sextett in den Handball-Ruhestand, das das Spiel der TSF in den vergangenen Jahren maßgeblich geprägt und getragen hat. Auch für Physiotherapeutin Nathalie Bemsel und Trainer Dennis Zwicker war es das letzte Spiel. „Wir müssen einen klaren Cut machen und mit dem neuen Trainer Sven Kaiser eine neue DNA für die TSF entwickeln“, erklärte David Thomitzni.