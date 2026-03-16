Handball Verbandsliga: Torhüter Michael Biehl sichert den Sieg für die TSF Ditzingen

Die TSF Ditzingen bezwingen nach drei Pleiten in Folge den SV Fellbach nach einer engen Schlussphase mit 28:26. Matchwinner ist Michael Biehl, der drei Siebenmeter hält.
Nach drei Niederlagen in Folge haben sich die TSF Ditzingen mit einem schwer erkämpften 28:26 (13:7)-Heimsieg gegen den Tabellenvierten SV Fellbach wieder etwas Luft im Kampf um den Klassenverbleib verschafft. „Der Sieg war eminent wichtig. Es kostet sehr viel Kraft, aus einer Niederlagenserie wieder herauszukommen“, freute sich TSF-Trainer Dennis Zwicker.