Handball Verbandsliga: Team Neckar ballert sich den Frust von der Seele und überrennt Gegner

Die Mannschaft von Patrick Payer entscheidet das Kellerduell gegen den TV Friedrichsfeld mit 39:27 deutlich für sich und glaubt weiter an den Klassenverbleib.
Im Kellerduell der Verbandsliga haben die Männer von Team Neckarein am Samstagabend ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt. Mit einem überzeugenden 39:27-Erfolg gegen den TV Friedrichsfeld in eigener Halle verschaffte sich die Mannschaft im Tabellenkeller minimal etwas Luft – und Trainer Patrice Payer brachte es nach dem Abpfiff auf den Punkt: „Die Jungs haben sich endlich den Frust von der Seele geballert.“