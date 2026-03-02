Handball Verbandsliga: Team Neckar ballert sich den Frust von der Seele und überrennt Gegner

Die Mannschaft von Patrick Payer entscheidet das Kellerduell gegen den TV Friedrichsfeld mit 39:27 deutlich für sich und glaubt weiter an den Klassenverbleib.

Im Kellerduell der Verbandsliga haben die Männer von Team Neckarein am Samstagabend ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt. Mit einem überzeugenden 39:27-Erfolg gegen den TV Friedrichsfeld in eigener Halle verschaffte sich die Mannschaft im Tabellenkeller minimal etwas Luft – und Trainer Patrice Payer brachte es nach dem Abpfiff auf den Punkt: „Die Jungs haben sich endlich den Frust von der Seele geballert.“

Dabei begann die Partie alles andere als optimal für die Gastgeber. In den ersten zehn Minuten ging Friedrichsfeld mit 6:5 in Führung und auch nach einer guten Viertelstunde lagen die Gäste noch ganz knapp vorne. Payer und sein Team wussten jedoch um die Bedeutung der Begegnung: „Uns war klar, dass dieses Spiel nicht auf Augenhöhe sein darf“, erklärte der Coach im Nachgang.

Team Neckar überrennt Gegner nach der Pause

Nach einem 9:10-Rückstand (16. Minute) drehte die Payer-Sieben so die Partie und setzte sich auf 12:10 (19.) ab. Von da an griff die Abwehr des Team Neckar immer besser. Tor um Tor bauten die Gastgeber dadurch ihren Vorsprung aus, zogen kurzerhand von 15:12 auf 19:12 davon. Mit einer komfortablen 20:13-Führung ging es schließlich in die Halbzeitpause.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Team Neckar tonangebend. Bis zur 38. Spielminute wuchs der Vorsprung auf nahezu zehn Treffer an. „Alle wollten heute unbedingt gewinnen und wussten, worauf es ankommt“, sagte Payer später. Trotz zweier Fehlenden – und dem Ausfall von Nico Fischer mit einem Kreuzbandriss – überrannte die Mannschaft ihren Gegner nun regelrecht. In der 45. Minute zeigte die Anzeigetafel bereits eine deutliche 28:19-Führung.

Zwar kämpfte sich Friedrichsfeld zwischenzeitlich noch einmal auf fünf Tore heran, doch Team Neckar behielt die Nerven. Vom 32:27 (53.) stellten die Gastgeber innerhalb der wenigen verbleibenden Minuten auf 39:27 (60.) und machten den deutlichen Heimsieg perfekt. „Das Team hat einfach alles reingehauen“, lobte Payer. „Unterm Strich war das eine sehr gute Mannschaftsleistung. Ein ganz großes Lob an alle.“

Geburtstagskind Tim Kizler freut sich über zwei Punkte

Als Favorit in die Partie gegangen, hielt Team Neckar dem Druck stand und feierte am Ende einen verdienten Triumph – und bescherte damit auch Tom Kizler an seinem Geburtstag ein ganz besonderes Geschenk. Da Bruchsal/Untergrombach erst am Sonntagnachmittag zum Duell antritt platziert sich Team Neckar nun zunächst auf dem zwölften Tabellenrang.

Team Neckar: Schmidt, Schönbrodt – F.Kienzle (8), Schnetzer (3), Escher (8), Hochwimmer (5), L.Fischer (2), Reutter, Schmid (1), Hutter, Kizler (3), Gombert (3), Malicki (6).