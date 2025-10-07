Handball Verbandsliga: Mit geringerer Fehlerquote im Angriff zum ersten Saisonsieg

Die Verbandsliga-Handballer der TSF Ditzingen bezwingen im ersten Heimspiel der neuen Runde die HSG Rottweil mit 29:22 (13:13).
Nach der Punkteteilung in Schwaikheim haben die Handballer der TSF Ditzingen im zweiten Saisonspiel in der Verbandsliga den ersten Sieg gefeiert. Gegen die HSG Rottweil setzten sich die Grün-Weißen in der heimischen Sporthalle Glemsaue nach einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit mit 30:22 (13:13) durch. „Wir haben gegen einen unangenehmen Gegner von Beginn an Intensität und Kampf angenommen. Aber erst in der zweiten Hälfte haben wir die Cleverness an den Tag gelegt, die uns zunächst gefehlt hat“, lautete die Analyse von TSF-Trainer Dennis Zwicker.