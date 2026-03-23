Handball Verbandsliga: Mangelnde Chancenverwertung kostet Payer-Sieben wichtige Punkte

1 Team Neckar bringt die Führung zur Halbzeit nicht über die Zeit. Foto: Andreas Essig

Team Neckar kassiert bei der HG Oftersheim/Schwetzingen in der Handball-Verbandsliga die nächste Niederlage.











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Team Neckar musste bei der HG Oftersheim/Schwetzingen die nächste Niederlage hinnehmen. Über den Großteil der Begegnung kämpften die beiden Verbandsligisten zwar auf Augenhöhe, doch insbesondere in der zweiten Halbzeit ließ Team Neckar zu viele Chancen ungenutzt. Letztendlich musste sich die Mannschaft von Patrice Payer mit 28:31 (18:16) geschlagen geben. Dabei erwischten die Gäste erneut einen recht guten Start in die Partie. Mit viel Einsatz und Kampfgeist erspielte sich das Team nach einer Viertelstunde die verdiente Führung. Die Abwehr stand rundum stabil, es gab nur wenig zu beklagen. „Wir haben die gute Leistung aus dem Spiel gegen Walzbachtal wiederholt“, sagte auch der Coach. So stand zur Halbzeitpause noch eine verdiente 18:16-Führung für die Payer-Sieben auf der Anzeigetafel.