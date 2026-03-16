Handball Verbandsliga Männer: Buffalos haben keine Kontrolle über das Spiel

1 Florian von Gruchalla und sein Team fanden kein Mittel gegen den TSV Birkenau. Foto: Pressefoto Baumann

Die Verbandsliga-Handballer der Habo Bottwar SG unterliegen dem TSV Birkenau nach einem fehlerhaften Spiel daheim mit 29:37.











Link kopiert



Die Verbandsliga-Männer der Habo Bottwar SG mussten sich in der Wunnensteinhalle dem TSV Birkenau mit 29:37 (14:18) geschlagen geben. Die Partie entwickelte sich genauso anspruchsvoll, wie Trainer Jan Diller es im Vorfeld erwartet hatte. Von Beginn an machten die Gäste die bessere Figur auf der Platte. Bereits nach zehn Minuten lagen die Hausherren mit 6:10 zurück. Diller legte die Grüne Karte auf den Tisch, um ein weiteres Abreißen zu verhindern. Die Bottwartäler leisteten sich jedoch zu viele technische Fehler – teilweise ohne gegnerischen Druck. „Wir haben oft nach zu komplexen Lösungen gesucht“, sagte Diller. Auch die neuen taktischen Anweisungen halfen zunächst nur bedingt. Zwar gelang es den Buffalos zwischenzeitlich, den Rückstand noch einmal auf drei Tore zu verkürzen, doch Birkenau behielt das Spiel klar unter Kontrolle. Mit 14:18 ging es in die Pause.