Handball Verbandsliga: Finn Graykowski führt die TSF Ditzingen zum Erfolg

In der Handball-Verbandsliga gewinnen die TSF Ditzinger das Kellerduell gegen den TV Spaichingen 34:29. Auch die beiden Torhüter Pascal Duck und Michael Biehl überzeugen.
Eine Woche nach dem 29:39-Debakel bei HB Ludwigsburg haben die Handballer der TSF Ditzingen in der Verbandsliga die erhoffte Reaktion gezeigt. Die Mannschaft des erkrankten Trainers Dennis Zwicker behielt im Kellerduell mit dem TV Spaichingen in der Sporthalle Glemsaue mit 34:29 (15:15) die Oberhand und baute den Vorsprung auf den Kontrahenten auf vier Zähler aus. „Es war ein kampfbetontes Spiel auf Augenhöhe, bei dem eine Phase nach der Pause die Waage zu unseren Gunsten hat kippen lassen“, sagte der Sportliche Leiter David Thomitzni zufrieden.