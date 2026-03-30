Handball Verbandsliga: Finn Graykowski führt die TSF Ditzingen zum Erfolg

Eine Woche nach dem 29:39-Debakel bei HB Ludwigsburg haben die Handballer der TSF Ditzingen in der Verbandsliga die erhoffte Reaktion gezeigt. Die Mannschaft des erkrankten Trainers Dennis Zwicker behielt im Kellerduell mit dem TV Spaichingen in der Sporthalle Glemsaue mit 34:29 (15:15) die Oberhand und baute den Vorsprung auf den Kontrahenten auf vier Zähler aus. „Es war ein kampfbetontes Spiel auf Augenhöhe, bei dem eine Phase nach der Pause die Waage zu unseren Gunsten hat kippen lassen“, sagte der Sportliche Leiter David Thomitzni zufrieden.

Diese Phase lag zwischen der 41. und 47. Minute, als sich die Grün-Weißen von 21:21 auf 26:22 vorentscheidend absetzen konnten. Grund dafür war, dass Pascal Duck im TSF-Tor, der zu Beginn der zweiten Hälfte kaum eine Hand an einen Rückraumwurf der Gäste bekommen hatte, zwei entscheidende Paraden zeigte und Ditzingen mehr Torgefahr aus dem Rückraum ausstrahlte.

Finn Graykowski trifft fast blind

Dadurch musste sich die Gäste-Abwehr wieder mehr auf die Mitte konzentrieren, und die TSF konnten geduldig ihre Außenspieler freispielen. Insbesondere Rechtsaußen Finn Graykowski, der am Ende zwölf Tore erzielt hatte, traf mit traumwandlerischer Sicherheit. „Die Mannschaft hat ihm irgendwann blind vertraut, und er hat sogar aus Null-Winkeln getroffen“, lobte David Thomitzni.

Der Sportliche Leiter David Thomitzni (Mi.) vertrat den erkrankten Trainer Dennis Zwicker an der Seitenlinie. Foto: Andreas Gorr

In der ersten Hälfte hatten sich die Grün-Weißen deutlich schwerer getan. Ditzingen lag zwar mit 2:0 (3.) und 7:4 (11.) vorne, geriet aber kurz vor der Pause zweimal mit je einem Treffer in Rückstand. Grund dafür war, dass die Gastgeber häufig in Zeitdruck gerieten, da die Schiedsrichter sehr penibel mit der Zeitspielregel umgingen. In der Abwehr ließ Ditzingen zu oft Durchbrüche der Gäste zu oder gestattete Würfe von den Außenpositionen aus einfachen Winkeln. Dass es zur Halbzeit dennoch nur 15:15 stand, lag auch daran, dass Torhüter Michael Biehl in der ersten Hälfte zwei Siebenmeter von Spaichingens Florian Merkt parierte, der fünf weitere im Übrigen verwandelte.

TSF-Torhüter Pascal Duck trug mit seinen Paraden ordentlich zum Erfolg der Ditzinger bei. Foto: Andreas Gorr

„Ich habe schon in der Kabine gesagt, dass wir nur drei oder vier Ballgewinne brauchen, um das Spiel auf unsere Seite zu ziehen“, verriet Thomitzni. Das gelang in der zweiten Halbzeit durch die Paraden von Pascal Duck sowie einen technischen Fehler eines Spaichinger Angreifers – und weil Malte Bartels der TSF-Abwehr in der zweiten Hälfte deutlich mehr Stabilität verlieh. Schließlich war da dann Finn Graykowski, der sieben seiner zwölf Treffer in der zweiten Hälfte erzielte, sodass zusammen mit den vier Treffern von Linksaußen Florian Ruoff fast die Hälfte aller Ditzinger Tore von den Außenpositionen fielen.

In zwei Wochen haben die Grün-Weißen beim Tabellenvorletzten SV Remshalden die Chance, endgültig den Anschluss an das Tabellenmittelfeld zu schaffen. Im Hinspiel gelang ein Kantersieg mit 17 Toren Vorsprung, der einer Serie von sechs Partien ohne Sieg ein Ende setzte. TSF Ditzingen: Biehl, Duck – Graykowski (12/1), Ruffner (6), Ruoff (4), Hüther (3/1), Steckroth (3), Hölzel (2), Tran (2), Bohnen (2), L. Heer, Strkalj, Bartels, J. Heer, Schmauder.