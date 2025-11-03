Handball Verbandsliga: Der Aufsteiger schöpft nach Dreier neuen Mut

Der Knoten ist endlich geplatzt: Mit einem 30:26 (10:15) - Auswärtssieg beim TV Friedrichsfeld hat sich Verbandsligist Team Neckar die ersten Punkte der Saison gesichert. Nach sechs Niederlagen in Folge gelang der Mannschaft von Trainer Patrice Payer damit die langersehnte Wende. „Endlich haben wir uns auch belohnt“, sagte Trainer Patrice Payer nach dem Spiel erleichtert und vor Freude strahlend. Entsprechend groß war die Erleichterung auch bei der Mannschaft - das war dem Team nach dem Schlusspfiff deutlich anzumerken.

Dabei sah es zur Halbzeitpause – wie gewohnt - noch gar nicht nach einem Erfolg aus. Denn ohne den sonst üblichen Harz am Ball – in Friedrichsfeld ist das Spielen damit nicht erlaubt – tat sich Team Neckar zunächst schwer ins Spiel zu finden. Die Gäste leisteten sich einige Fehler und lagen nach einer Viertelstunde bereits mit 5:9 zurück. Zwar kämpfte sich die Payer-Sieben dann auf einen knapp 8:10-Rückstand heran, verpasste aber den Anschluss und ging wiederum mit einem 10:15-Rückstand in die Kabine.

Team Neckar gibt die rote Laterne ab

In der zweiten Spielhälfte präsentierte sich das Team wie ausgewechselt. Deutlich sicherer im Abschluss und mit verbessertem Zusammenspiel kämpfte sich Team Neckar schnell Tor um Tor heran. Bereits in der 35. Minute stand es 14:15, und in der 42. Minute gelang der verdiente 20:20-Ausgleich.

Nun schien der Bann gebrochen: Die Gäste übernahmen die Spielkontrolle. Torhüter Andre Schmidt zeigte mehrere starke Paraden, und auch im Angriff lief es rund. Die Mundelsheimer leisteten sich kaum noch Fehler. Bis zur Crunch-Time zog Team Neckar auf 25:22 weg. Dann wollte sich die Payer-Sieben den Sieg auch eindeutig nicht mehr nehmen lassen. Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung trug Team Neckar den 30:26 – Auswärtssieg nach Hause. „Jeder hat seinen Teil zum Sieg beigetragen“, sagte der Trainer. Durch diesen Erfolg gibt Team Neckar die rote Laterne an die HSG Bruchsal/Untergrombach ab – und schöpft neuen Mut für die kommenden Aufgaben.

Team Neckar: Schmid, Schmidt, Schönbrodt – F. Kienzle (6), Schnetzer (1), Escher (7), Hochschwimmer (8), L. Fischer, Reutter, Berkemann (2), Hutter (1), Kizler, L.Kienzle, Gombert, N.Fischer (1), Malicki (4).