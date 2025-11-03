Handball Verbandsliga: Der Aufsteiger schöpft nach Dreier neuen Mut

Team Neckar feiert ersten Saisonsieg mit einem 30:26 Erfolg beim TV Friedrichsfeld trotz schlechtem Start.
Der Knoten ist endlich geplatzt: Mit einem 30:26 (10:15) - Auswärtssieg beim TV Friedrichsfeld hat sich Verbandsligist Team Neckar die ersten Punkte der Saison gesichert. Nach sechs Niederlagen in Folge gelang der Mannschaft von Trainer Patrice Payer damit die langersehnte Wende. „Endlich haben wir uns auch belohnt“, sagte Trainer Patrice Payer nach dem Spiel erleichtert und vor Freude strahlend. Entsprechend groß war die Erleichterung auch bei der Mannschaft - das war dem Team nach dem Schlusspfiff deutlich anzumerken.