Die Landesliga-Handballer des TV Stetten gewinnen am Samstag bei der HSG Bargau/Bettringen knapp mit 29:28 (14:17).
Es war ein hartes Stück Arbeit, ehe der knappe 29:28-Auswärtssieg der Landesliga-Handballer des TV Stetten am Samstagabend bei der HSG Bargau/Bettringen in trockenen Tüchern war. Zur Pause nämlich waren die Gäste, die mit einem Bus auf die Ostalb gefahren waren und somit von zahlreichen Fans in der Bettringer Uhlandhalle unterstützt wurden, noch mit 14:17 im Hintertreffen gelegen. „Wir sind sehr schlecht gestartet und haben uns vor allem in der ersten Hälfte das Leben selbst schwer gemacht“, sagt Volker Schäfer, der den Aufsteiger gemeinsam mit dem Spielertrainer Moritz Klenk anleitet.