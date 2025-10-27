1 Der Oeffinger Marcel Meyer (Mitte) überzeugte im Angriff und in der Abwehr. Foto: Archiv Maximilian Hamm

Die Handballer des TV Oeffingen setzen sich am Sonntag bei den TSF Ditzingen souverän mit 27:19 durch.











Das Passspiel von Yannick Hüther auf den Kreisläufer Lukas Hölzel hat am Sonntagabend gut funktioniert bei den Handballern der TSF Ditzingen. Allerdings nur in der Anfangsphase und bis zum Spielstand von 5:5. Anschließend hatten die Gäste des TV Oeffingen vor den 220 Zuschauern in der Sporthalle Glemsaue in Ditzingen alles im Griff; sowohl diesen Spielzug des Gegners als auch das gesamte Spiel. Sie erzielten sieben Tore nacheinander – 12:5 – und waren fortan deutlich überlegen. Letztlich gewann die Mannschaft um den Trainer Tobias Unfried das Spitzenspiel in der Verbandsliga ungefährdet mit 27:19 (15:10) und bleibt damit weiterhin ohne Punktverlust. Grundlage für den fünften Saisonsieg war die erneut stabile Abwehrreihe, in der Luis Westner und Marcel Meyer im Innenblock glänzten und hinter der Yannick Seeger zwischen den Pfosten überzeugen konnte.