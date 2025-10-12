1 Freut sich über den nächsten Sieg: TVOe-Coach Tobias Unfried Foto: Maximilian Hamm

Die Handballer des TV Oeffingen gewinnen am Samstag bei der HSG Böblingen/Sindelfingen mit 33:28.











Link kopiert



Die Rückraumspieler Lowis Englert und Dominic Rose haben am Samstagabend zusammen 18 Treffer für die Verbandsliga-Handballer der HSG Böblingen/Sindelfingen erzielt. Das reichte allerdings nicht, um die Gäste vom TV Oeffingen vor den rund 300 Zuschauern in der Sommerhofenhalle in Sindelfingen in Verlegenheit zu bringen. Die Mannschaft um den Trainer Tobias Unfried hat bei ihrem 33:28-Erfolg nicht nur aus dem Rückraum getroffen, sie strahlte von allen Positionen Gefahr aus. Bestes Beispiel: Tim Köhler war auf der rechten Außenbahn mit sieben Toren der erfolgreichste Werfer seines Teams. „Wir können nicht alle Gegenspieler ausschalten, aber wir sind im Angriff eben schwer auszurechnen“, sagte Tobias Unfried nach dem gelungenen Saisonstart mit drei Siegen in Serie.