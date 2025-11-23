Die Verbandsliga-Handballer des TVOe gewinnen mit 29:25 (12:14) gegen die SF Schwaikheim, tun sich aber schwer.
Knapp 40 Minuten waren am Samstag in der Oeffinger Sporthalle in der Verbandsliga-Begegnung zwischen den Handballern des TVOe und der Sportfreunden aus Schwaikheim gespielt, als die Partie zugunsten der Gastgeber kippte. Binnen kurzer Zeit zogen sie von 16:15 auf 19:15 davon. Aber nicht etwa, weil die Oeffinger plötzlich wussten, wie die offensive 3:2:1-Abwehr der Gäste zu knacken ist, sondern weil die beiden Unparteiischen den nötigen Platz in der SF-Defensive schafften. Nachdem sie erst Tobias Krathwohl nach einem Foul an Marcel Meyer vom Platz gestellt hatten, erhielten 50 Sekunden später Jan Rummel, Philipp Eckstein und Dominik Guilliard zeitgleich eine Zeitstrafe. Die Schwaikheimer Bank sah zudem die gelbe Karte. „Meine Spieler haben sich bei den Schiedsrichtern nur nach dem Grund für einen Siebenmeterpfiff erkundigt“, sagte Schwaikeims Interimstrainer David Wilhelmi nach der Begegnung, die der TV Oeffingen am Ende mit 29:25 (12:14) für sich entschied und damit in der Tabelle weiterhin den zweiten Platz belegt.