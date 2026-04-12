1 Tobias Unfried und der TVOe feiern den nächsten Pflichtsieg. Foto: Maximilian Hamm

Die Oeffinger Verbandsliga-Handballer gewinnen am Samstag bei der SG Freudenstadt/Baiersbronn mit 33:28.











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Tobias Unfried war ganz froh, als er in der Nacht von Samstag auf Sonntag wieder zu Hause angekommen ist. Es gibt eben so Auswärtsspiele, die man am liebsten schnell abhaken möchte. Dazu zählt auch die Begegnung in der Verbandsliga bei der SG Freudenstadt/Baiersbronn. Eine gut zweistündige Anreise, verletzungsbedingt ohne etablierte Kräfte, und dann mussten die Handballer des TV Oeffingen vor den 100 Zuschauern in der David-Fahrner-Halle in Freudenstadt auch noch ohne das gewohnte Harz auskommen. Die Gäste haben das beste daraus gemacht, sind mit einem 33:28-Erfolg heimgekehrt. Aber eben auch mit einem angeschlagenen Fynn Fröschle, der nach einem rüden Foulspiel rund zehn Minuten vor Schluss ausgefallen war. „Das war eine wilde Reise“, sagte Tobias Unfried.