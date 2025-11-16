Als der Trainer Tobias Unfried am Samstagabend nach dem 28:28-Unentschieden gegen die Gäste der Spvgg Mössingen mit den Handballern des TV Oeffingen in der Kabine war, sprach er von einem „Spiegelbild vom Rottweil-Spiel“. Dieser Vergleich ist nachvollziehbar, denn schon Anfang November, beim 30:30-Remis gegen das Team der HSG Rottweil, konnte seine Verbandsliga-Mannschaft nicht das umsetzen, was er von ihr erwartet hatte. „Die Abwehr war wieder gut, aber im Angriff haben wir zu oft den Kopf verloren, waren nicht kreativ genug. Uns fehlen dann die Überraschungsmomente“, sagte Tobias Unfried.

Eine ausgeglichene Begegnung ohne einen Sieger Nach eigenem Verständnis sollten die Oeffinger Handballer in der Lage sein, ihre Offensivkraft gegen jeden Gegner so einzubringen, dass sie am Ende zum Erfolg führt. Am Samstag hat sie nur zum Teilerfolg geführt – dem 15:12-Pausenstand. „Nach dem Ausgleich sind wir im Angriff verkrampft, haben zu schnell den Abschluss gesucht. Und es ist dann auch zermürbend, wenn wir uns vorn für eine gute Abwehrarbeit nicht belohnen“, sagte Tobias Unfried. Die Gäste erzielten in der 39. Spielminute den 18:18-Ausgleich. Anschließend konnte sich kein Team einen Vorsprung von mehr als einem Tor erarbeiten, es war eine ausgeglichene Begegnung. Und so blieb es auch am Ende bei einem Unentschieden. „Die Zweikämpfe waren da, aber uns haben die letzten Prozente gefehlt“, sagte der Coach des TV Oeffingen.

Tim Köhler trifft von der rechten Außenseite elfmal

Die Gastgeber hatten vor den rund 200 Zuschauern in der heimischen Sporthalle große Probleme, aus dem Rückraum zum Torerfolg zu kommen. Nachweislich hierfür stehen die beiden Spielmacher Fynn Fröschle und Marcel Meyer, die ohne eigenen Treffer blieben. Die gegnerische Abwehrformation war gut auf sie eingestellt. Dafür überzeugten die Oeffinger Handballer von außen und am Kreis. Tim Köhler war auf der rechten Seite mit elf Toren der erfolgreichste Werfer seines Teams, der Kreisläufer Levi Fröschle wurde von seinen Mitspielern gut in Szene gesetzt und kam am Ende auf fünf Treffer.

Die Leistung nicht abgerufen

In der finalen Spielminute hatten die Gastgeber zwar noch einmal den Ball, konnten aber nichts mehr erreichen. „So weit hätte es gar nicht kommen dürfen, wenn wir unsere Leistung abgerufen hätten. Es schien manchmal fast so, als hätten die Jungs das Gefühl gehabt, etwas Besonderes machen zu müssen“, sagte Tobias Unfried. Und so reichte es eben erneut nur zu einem Punktgewinn – wie auch schon gegen die HSG Rottweil. TV Oeffingen: Seeger, Schreiner – Köhler (11), Levi Fröschle (5), Stöhr (5), Würmle (4/3), Rühle (2), Frey (1), Fynn Fröschle, Kolotuschkin, Langenfeld, Meyer, Manuel Paul.