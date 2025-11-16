Die Handballer des TV Oeffingen kommen am Samstag gegen die Gäste der Spvgg Mössingen nicht über ein 28:28-Remis hinaus.
Als der Trainer Tobias Unfried am Samstagabend nach dem 28:28-Unentschieden gegen die Gäste der Spvgg Mössingen mit den Handballern des TV Oeffingen in der Kabine war, sprach er von einem „Spiegelbild vom Rottweil-Spiel“. Dieser Vergleich ist nachvollziehbar, denn schon Anfang November, beim 30:30-Remis gegen das Team der HSG Rottweil, konnte seine Verbandsliga-Mannschaft nicht das umsetzen, was er von ihr erwartet hatte. „Die Abwehr war wieder gut, aber im Angriff haben wir zu oft den Kopf verloren, waren nicht kreativ genug. Uns fehlen dann die Überraschungsmomente“, sagte Tobias Unfried.