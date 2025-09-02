Handball: TV Oeffingen: Die Abwehr steht im Fokus
Tobias Unfried leitet die Oeffinger Handballer an. Foto: Maximilian Hamm

Knapp drei Wochen vor dem Liga-Start zeigt sich Tobias Unfried, der neue Trainer der TVOe-Handballer, mit der Entwicklung zufrieden.

Knapp drei Wochen vor dem Start in die neue Saison 2025/2026 zeigt sich Tobias Unfried, der neue Trainer der Verbandsliga-Handballer des TV Oeffingen, äußerst zufrieden. „Wir haben uns als Mannschaft sehr gut entwickelt“, sagt der 52-Jährige. Das gelte sowohl für die Leistungen auf dem Spielfeld als auch daneben. Spätestens nach dem Trainingslager, das die Oeffinger vom 4. bis 6. Juli in Kleinbottwar absolviert haben, hat Unfried „eine starke Einheit“ ausgemacht – wohl auch dank der zwei Mannschaftsabende. „Ich dachte, wir brauchen da vier Wochen, aber nach zwei Wochen war das Ganze schon erledigt“, sagt der Coach. „Das hat mich positiv überrascht.“

 

Zugänge zeigen bereits ihr Potenzial

Die sechs externen Zugänge – die Brüder Levi und Fynn Fröschle (beide SG Schozach/Bottwartal), Yannick Seeger, Robin Stöhr, Luis Westner (alle VfL Waiblingen) und Tobias Rühle (SV Leonberg/Eltingen) sowie Manuel Paul aus der eigenen zweiten Mannschaft – haben in den Testspielen gegen Oberligisten und Regionalliga-Aufsteiger SG Weinstadt ihr Potenzial gezeigt. Dass die Spiele alle gewonnen wurden, war für Unfried nicht ganz so wichtig, allenfalls ein schöner Nebeneffekt. Viel wichtiger war dem Coach, dass die Vorgaben in der Abwehr gut umgesetzt wurden. Denn auf der Defensive – 6:0-Formation und 5:1-Formation – lag in den ersten sieben Wochen der Fokus. „Ich habe da eine tolle Entwicklung beobachtet. Das war wichtig. Die Struktur passt.“

Mit der Abwehr den Grundstein zum Erfolg legen

Mit einer aggressiven und engagierten sowie leidenschaftlichen Abwehrarbeit will Unfried künftig in den Spielen den Grundstein zum Erfolg legen. „Wir wollen den Gegner immer vor Aufgaben stellen und nicht umgekehrt“, sagt er. Überdies würden die guten Gegenstoßspieler von einer erfolgreichen Abwehrarbeit profitieren.

Marco Kolotuschkin ist neuer Co-Trainer

Seit zwei Wochen widmen sich die Oeffinger nun dem Angriffsspiel, wobei Unfried da lediglich noch am Feinschliff arbeiten muss. „Wir haben viele gute und kreative Spieler. Da lief der Angriff schon in den Testspielen ohne viel Einübung super“, sagt der ehemalig Zweitliga-Spieler, der in der neuen Runde weiterhin von Torwarttrainer Marc Bürkle sowie vom neuen Co-Trainer Marco Kolotuschkin unterstützt wird.

Luca Bohl ist raus

17 Spieler inklusive der Torhüter Yannick Seeger und Felix Schweizer (Unfried: Das ist eine super Konstellation mit den beiden.“) umfasste der Kader zum Vorbereitungsstart am 23. Juni. Allerdings ist in Luca Bohl bereits ein Spieler verletzungsbedingt schon wieder raus. Nach seiner Kahnbeinfraktur an der linken Hand, die er sich vor eineinhalb Jahren zugezogen hatte und die zuletzt immer noch Probleme bereitete, ist das Risiko künftig zu groß, dass ein nochmaliger Bruch dauerhafte Einschränkungen zur Folge haben könnte. Sorgen bereitet derweil auch Maximilian Pfeil, der erneut Probleme mit der ohnehin schon lädierten Schulter hat.

Saison-Opening am 13. September

Bevor der Oeffinger Oberliga-Absteiger am 20. September, 20 Uhr, mit dem Heimspiel in der Staffel 2 gegen HB Ludwigsburg in die Liga startet, findet eine Woche zuvor, am Sonntag, 13. September, 10.30 Uhr, ein Saison-Opening statt – mit Weißwurstfrühstück, Mannschaftsvorstellung und offenem Training, bei dem Tobias Unfried auch Fragen der Fans gerne beantwortet.

 