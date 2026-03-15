Die Handballer des TV Oeffingen führen bei der Spvgg Mössingen hoch, gewinnen aber am Ende nur mit 36:34 (18:11).
Bis zur Halbzeit lief am Samstagabend alles nach Plan für die Handballer des TV Oeffingen. Deren Trainer Tobias Unfried war nach der 18:11-Führung bei der Spvgg Mössingen sowohl mit der Angriffsleistung als auch mit der Vorstellung in der Abwehr zufrieden. Doch nach 40 Spielminuten, die Gäste führten da mit 26:19, folgte ein Bruch in ihrem Spiel. Der hatte mehrere Gründe: Zum einen war da die Rote Karte für den Kreisläufer Levi Fröschle, die den Oeffinger Handballern die Statik in der Abwehrreihe nahm. Zum anderen streuten sie immer mehr Fehlwürfe ein. „Das hat uns Energie, Konzentration und Sicherheit genommen“, sagte Tobias Unfried. Am Ende zitterte seine Mannschaft aber vor den rund 300 Zuschauern in der Steinlachhalle den Sieg in der Verbandsliga nach Hause – 36:34.