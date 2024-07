Handball: Turnier beim HC-Schmiden/Oeffingen: Die Jüngsten trumpfen auf

1 Die Handballerinnen der HSG Stuttgart-Metzingen gewinnen das 17. Rolf-Bürkle-Gedächtnisturnier in Schmiden. Foto: /Susanne Degel

Die Handballerinnen der HSG Stuttgart-Metzingen gewinnen im Rahmen des Schmidener Ortsturniers das 17. Rolf-Bürkle-Gedächtnisturnier. Die Gastgeberinnen des HC Schmiden/Oeffingen werden Vierte.











Die Drittliga-Handballerinnen der HSG Stuttgart-Metzingen sind am Sonntag beim 17. Rolf-Bürkle-Gedächtnisturnier, das im Rahmen des 54. Schmidener Ortsturniers veranstaltet wurde, ihrer Favoritenrolle – zumindest was die Ligazugehörigkeit betrifft – gerecht geworden. Das Team, das sich an diesem Tag ausschließlich aus Jugendspielerinnen der Jahrgänge 2006, 2007 und 2008 zusammensetzte, gewann das Finale gegen die SG Haslach/Herrenberg/Kuppingen aus der Regionalliga Baden-Württemberg (in der vergangenen Saison hieß die Liga noch Baden-Württemberg-Oberliga) nach der 25-minütigen Spielzeit mit 13:10. Damit gelang dem Drittligisten auch die Revanche für die zuvor in der Gruppenphase erlittene 10:11-Niederlage. „Ich bin stolz auf die Mädels, zumal wir in der Besetzung teamtaktisch noch nie zusammengespielt hatten. Vor allem in der Abwehr waren alle mit vollem Engagement dabei“, sagte der Trainer Carsten Schmidmeister, der sich mit den Seinen nicht nur über den Siegerpokal, sondern auch über einen Ausrüster-Scheck in Höhe von 300 Euro freuen durfte. Überdies hatte das Siegerteam in Klara Schlipf (Jahrgang 2008) die mit zwölf Treffern erfolgreichste Torschützin in seinen Reihen. Für den geschlagenen Finalisten, mit dem es in der am Wochenende 21./22. September beginnenden Regionalliga-Runde ein Wiedersehen mit dem am Sonntag gastgebenden HC Schmiden/Oeffingen geben wird, gab es ebenfalls einen Gutschein (200 Euro).