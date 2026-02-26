1 Der Trainer Richard Babjak will mit seinem Team in jedem Spiel besser werden. Foto: Maximilian Hamm

Wer in diesen Tagen auf die Internetseiten des TuS Altenheim schaut, findet dort eine Vorschau auf das nächste Handballspiel. In den Zeilen schwingt eine gewisse Ehrfurcht mit. Wenn der Tabellenvorletzte am Sonntagabend, 17 Uhr, beim Oberliga-Tabellenführer TSV Schmiden gastiert, mag das verständlich sein. Es ist von der „derzeit wohl schwersten Aufgabe, die man haben kann“ die Rede. Auch das ist nicht von der Hand zu weisen, und wahrscheinlich würde da auch der Schmidener Trainer Richard Babjak zustimmen. Mit einem anderen Satz dürfte er allerdings nicht einverstanden sein: „Der TSV hat das Ziel Aufstieg.“ Selbstverständlich blicken die Abteilungsverantwortlichen schon mal in Richtung Regionalliga, das ist bei diesem Tabellenstand folgerichtig. Und doch sagt Richard Babjak: „Mein Ziel ist es, mit dieser Mannschaft in jedem Spiel besser zu werden. Fehler aus der vergangenen Begegnung möchte ich nicht mehr sehen. Wenn ich keine Verbesserung sehe, werde ich sauer, auch wenn wir gewinnen.“