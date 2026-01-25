Timo Baur biss sich am Gegenspieler Oliver Bührer fest – selbstverständlich nur im Wortsinn. In der Abwehr ließ er dem treffsichersten Torschützen der Oberliga oftmals keinen Raum und keine Zeit zu atmen. Und vorn überwand der Handballer des TSV Schmiden mit seinen Körpertäuschungen immer wieder gekonnt die Abwehrreihe der SG Kenzingen/Herbolzheim; er kam am Ende auf sieben Treffer. Timo Baur war am Samstagabend vor den rund 100 Zuschauern in der Schmidener Sporthalle mit seinem selbstsicheren Auftritt maßgeblich am 32:28-Sieg des Tabellenführers beteiligt und damit auch am erfolgreichen Start in die Rückrunde für die Oberliga-Mannschaft um den Trainer Richard Babjak.

TSV ist von jeder Position aus gefährlich Doch Timo Baur war nicht allein auf dem Feld. Die Handballer des TSV Schmiden stehen in dieser Runde auch deshalb ganz oben im Klassement, weil sie eben so viele verschiedene Möglichkeiten haben, die Gegner zu besiegen. „Wir sind von jeder Position aus gefährlich“, sagte Richard Babjak. Das gilt sowohl für die Außenpositionen, von denen aus Paul Feirabend (links) und Eric Bühler (rechts) auch am Samstag immer wieder erfolgreich waren. Paul Feirabend war mit 13 Toren, vier davon per Siebenmeter, erneut der beste Werfer seines Teams.

Gästespieler Oliver Bührer kommt nicht zur Entfaltung

Auf der anderen Seite erzielte der groß gewachsene Oliver Bührer neun Tore; es war abzusehen, dass die Schmidener Handballer ihn nicht ganz ausschalten können. Und doch schafften sie es, speziell Timo Baur und auch Joey König, seinen Wirkungskreis derart einzuschränken, dass er nicht wie gewohnt agieren konnte und auch zahlreiche Fehlwürfe einstreute. Manchmal war auch der TSV-Tormann Magnus Riegel Endstation für seinen beschleunigten Ball. Josuha Scheiner, zweiter Mann zwischen den Pfosten bei den Gastgebern, parierte gar einen Siebenmeter des etatmäßigen Siebenmeter-Schützen der SG Kenzingen/Herbolzheim.

Trotz Sieg zu viele technische Fehler

„Es ist Vieles so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt hatten“, sagte Richard Babjak. Zu Beginn der Begegnung war der Trainer dagegen noch nicht so zufrieden mit der Vorstellung seiner Mannschaft. Grund dafür waren technische Fehler. Diese waren auch nach der Pause noch ein Thema im Spiel der Schmidener Handballer, doch es überwogen die erfolgreichen Aktionen. „Immer dann wenn wir zwei oder drei Tore vorn waren, haben wir sie eingestreut oder einen Siebenmeter verworfen; sonst hätten wir noch deutlicher gewonnen“, sagte Richard Babjak. Ein Beispiel: Beim Stand von 30:27 rund zwei Minuten vor Schluss warf Timo Baur den Ball von der Mittellinie vorbei am leeren Gehäuse. Doch das war wirklich nur ein kleiner Makel im Spiel des TSV Schmiden. Und zudem nur ein klitzekleiner im Spiel von Timo Baur, der mit seinen Aktionen vorn und hinten maßgeblich am Heimsieg beteiligt war.

TSV Schmiden: Riegel, Scheiner – Feirabend (13/4), Baur (7), König (6), Bühler (3), Geßwein (2), Robin Paul (1), Klein, Pichler, Siebel, Traub, Türk, Weber, Züfle.