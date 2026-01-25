Die Handballer des TSV Schmiden gewinnen am Samstag ihr Heimspiel in der Oberliga gegen das Team der SG Kenzingen/Herbolzheim mit 32:28.
Timo Baur biss sich am Gegenspieler Oliver Bührer fest – selbstverständlich nur im Wortsinn. In der Abwehr ließ er dem treffsichersten Torschützen der Oberliga oftmals keinen Raum und keine Zeit zu atmen. Und vorn überwand der Handballer des TSV Schmiden mit seinen Körpertäuschungen immer wieder gekonnt die Abwehrreihe der SG Kenzingen/Herbolzheim; er kam am Ende auf sieben Treffer. Timo Baur war am Samstagabend vor den rund 100 Zuschauern in der Schmidener Sporthalle mit seinem selbstsicheren Auftritt maßgeblich am 32:28-Sieg des Tabellenführers beteiligt und damit auch am erfolgreichen Start in die Rückrunde für die Oberliga-Mannschaft um den Trainer Richard Babjak.