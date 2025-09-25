Handball: TSV Schmiden: Trotz Sieg noch Luft nach oben

1 Vom Siebenmeterstrich meist erfolgreich: Paul Feirabend vom TSV Schmiden Foto: Maximilian Hamm

Die Schmidener Oberliga-Handballer empfangen an diesem Freitag, 20 Uhr, die SG H2Ku Herrenberg II.











Der Trainer Richard Babjak war zum Saisonauftakt nicht nur mit dem Ergebnis, sondern auch mit der Leistung seines Teams zufrieden. Tatsächlich haben die Handballer des TSV Schmiden beim 33:28-Heimsieg gegen die Gäste des TSV Altensteig vor Wochenfrist eine ordentliche Vorstellung geboten, der Erfolg war letztlich nie ernsthaft in Gefahr. Und doch hat Richard Babjak selbstverständlich auch Dinge gesehen, die ihm noch nicht so gut gefallen haben. „Wir haben noch Luft nach oben“, sagt der Coach. Bereits an diesem Freitagabend, 20 Uhr, steht das zweite Heimspiel auf dem Programm. Dann gastiert die zweite Vertretung der SG H2Ku Herrenberg in der Schmidener Sporthalle.