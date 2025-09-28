Handball: TSV Schmiden: Siege stillen den Hunger nicht

1 Einer der treffsichersten Werfer: Schmidens Paul Feirabend Foto: Günter Schmid

Die Oberliga-Handballer des TSV gewinnen auch ihr zweites Saisonspiel. Das Team um Paul Feirabend setzt sich gegen die SG H2Ku Herrenberg mit 30:21 durch.











Nach dem Auftaktsieg in der Oberliga blieb der Trainer Richard Babjak hungrig, er wollte von den Handballern des TSV Schmiden noch mehr sehen. Das hat am zweiten Spieltag gut funktioniert. Die Gastgeber überzeugten am Freitagabend erneut und gewannen vor den rund 250 Zuschauern in der heimischen Sporthalle gegen das Team der SG H2Ku Herrenberg ungefährdet mit 30:21 (15:8). Eigentlich hatte Richard Babjak auch von Paul Feierabend noch etwas mehr sehen wollen – das hat nicht funktioniert. Der linke Außenläufer bestätigte aber seine Statistik auf hohem Niveau: zwölf Tore, sieben davon per Siebenmeter. „Er hat einen weniger verworfen als zuletzt, also war es doch eine Steigerung“, sagte Richard Babjak und lachte. Denn im Grunde genommen ist er ja froh, einen zuverlässigen Schützen wie Paul Feirabend in seinen Reihen zu haben. Früher war dieser beim TSV Schmiden nur als Teilzeitarbeiter gefordert, kam zumeist nur zu den Siebenmetern aufs Feld. Doch seit der vergangenen Saison zählt Paul Feirabend zu den treffsichersten Werfern der gesamten Liga.