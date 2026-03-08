Der Tabellenführer TSV Schmiden verliert am Samstagabend in der Oberliga bei den Handballern des TV Ehingen mit 33:34.
Wer weiß, wenn das Spiel noch eine Minute länger gedauert hätte. Vielleicht hätten die Handballer des TSV Schmiden ihre Aufholjagd mit einem Punkt beenden können. Doch die Mühe war vergebens. Die Mannschaft um den treffsicheren Siebenmeter-Schützen Paul Feirabend verlor am Samstagabend in der Oberliga beim TV Ehingen mit 33:34 (15:21). Diese Aufholjagd war überhaupt erst nötig gewesen, weil die Gäste bis zur 40. Spielminute völlig von der Rolle waren. Der Trainer Richard Babjak zählte bis zu diesem Zeitpunkt 14 Fehlwürfe und neun technische Fehler – eine gruselige Statistik. „Erst dann haben wir angefangen zu spielen. Wir haben ein sehr junges Team, mit solchen Auftritten haben wir im Laufe der Saison gerechnet“, sagt Richard Babjak.