Für die Handballer des TSV Schmiden, die nach dem Abstieg des TV Oeffingen (siehe Artikel unten) als einzige noch verbliebene Mannschaft aus dem Fellbacher Stadtgebiet in der Baden-Württemberg-Oberliga vertreten sind, beginnt die neue Rund 2025/2026 gleich mit zwei Heimspielen nacheinander. Zum Auftakt am Samstag, 20. September, 18 Uhr, stellt sich zunächst der Verbandsliga-Vizemeister und Aufsteiger TSV Altensteig beim Oberliga-Dritten der vergangenen Spielzeit vor. Aam Freitag, 26. September, 20 Uhr, ist dann die SG Haslach/Herrenberg/Kuppingen zu Gast.

Patrick Rothe ist neuer Co-Trainer „Das kann durchaus ein Vorteil sein, wenn wir gleich zweimal mit unseren lautstarken Fans im Rücken loslegen können. Wenn wir aber einen Fehlstart hinlegen sollten, würde uns das gleich richtig unter Druck bringen“, sagt der TSV-Coach Richard Babjak. Nach dem Ausstieg von Benjamin Koch, der aus beruflichen Gründen zunächst in der vergangenen Winterpause vom Cheftrainer in die Rolle des Assistenten geschlüpft war und dann am Saisonende verabschiedet wurde, wird der 35-Jährige Babjak künftig von Patrick Rothe unterstützt. Der ist kein Unbekannter beim TSV. 2016 war er als Spieler mit dem Team in die Oberliga aufgestiegen, zuvor hatte er für den TV Bittenfeld und die SG BBM Bietigheim insgesamt 123 Zweitliga-Spiele bestritten. Zuletzt war Rothe seit 2016 Co-Trainer von Tim Baumgart beim VfL Waiblingen sowie Jugendtrainer beim HSC Schmiden/Oeffingen.

Der Kader ist deutlich jünger

Gemeinsam mit 18 Akteuren ist das Duo am 14. Juni in die Saisonvorbereitung eingestiegen; Ende Juli hat es noch einmal eine zehntägige Trainingspause gegeben. „Wir wollen mit 15 oder 16 Spielern in die Saison gehen“, sagt Babjak, der eine deutliche Verjüngung des Kaders eingeleitet hat. Dies schon allein auch deshalb, weil Matthias Fischer, 30, nach zehn Jahren seine Laufbahn beendet hat und in Robin Paul (zuletzt TV Oeffingen) und Nick Traub (zuletzt TV Bittenfeld II) zwei ehemalige Schmidener Jugendspieler wieder zurück sind und nun bei den TSV-Männern durchstarten wollen. Dritter externer Zugang ist der 1,95 Meter große Janis Weber, 24, vom TSV Bönnigheim.

Zwei Duelle gegen den VfL Waiblingen und den TV Neuhausen/Erms

Gemeinsam hat das Oberliga-Team in den vergangenen zweieinhalb Monaten nicht nur zig Trainingseinheiten sowie zwei Trainingslager in Ottobeuren (Allgäu) und in der heimischen Halle absolviert, sondern auch elf Testspiele. Die Gegner waren zumeist unterklassig oder spielen in der neuen Runde in der Parallelstaffel der Oberliga. Sportliche Höhepunkte waren die beiden Duelle mit dem Regionalligisten VfL Waiblingen (mit drei Toren Differenz verloren) und mit dem letztjährigen Ligarivalen und Meister TV Neuhausen/Erms (mit vier Toren Unterschied gewonnen). „Bei allen elf Spielen haben die Leistungen gestimmt. Wir gehen sehr optimistisch in die neue Saison“, sagt Babjak.

Noch drei Testspiele

In den drei verbleibenden Vorbereitungspartien gegen die SG Schozach-Bottwartal (4. September), den TSV Bönnigheim (10. September) und den TV Flein (11. September) wird Lasse Siebel nach einem erlittenen Bänderriss im Fuß noch ausfallen. Ob er dann zum ersten Saisonspiel auflaufen kann, ist noch nicht ganz klar.

Gewöhnt haben sich die Schmidener mittlerweile an die Tatsache, dass sie nicht in die Staffel mit überwiegend württembergischen Teams eingeteilt wurden, sondern in jene mit überwiegend Rivalen aus Südbaden und aus Nordbaden. „Wir kennen nur drei unserer Gegner aus der vergangenen Runde. Ob das ein Vor- oder ein Nachteil ist, wird man sehen. Es ist auf jeden Fall eine spannende Sache“, sagt Babjak.