Die Oberliga-Handballer des TSV Schmiden starten am 20. September mit einem Heimspiel gegen den Aufsteiger TSV Altensteig in die neue Saison.
Für die Handballer des TSV Schmiden, die nach dem Abstieg des TV Oeffingen (siehe Artikel unten) als einzige noch verbliebene Mannschaft aus dem Fellbacher Stadtgebiet in der Baden-Württemberg-Oberliga vertreten sind, beginnt die neue Rund 2025/2026 gleich mit zwei Heimspielen nacheinander. Zum Auftakt am Samstag, 20. September, 18 Uhr, stellt sich zunächst der Verbandsliga-Vizemeister und Aufsteiger TSV Altensteig beim Oberliga-Dritten der vergangenen Spielzeit vor. Aam Freitag, 26. September, 20 Uhr, ist dann die SG Haslach/Herrenberg/Kuppingen zu Gast.