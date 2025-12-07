Für gewöhnlich kommt Lino Klein in dieser Saison auf der linken Außenbahn erst dann zum Einsatz, wenn Paul Feirabend an dem Abend nicht so richtig im Spiel ist. Doch am Samstag stand der 19-Jährige in der Oberliga von Beginn an auf dem Feld und führte die Handballer des TSV Schmiden zum 36:32-Sieg beim TuS Schutterwald. Für diese Leistung bekam er ein Sonderlob seines Trainers Richard Babjak, der allerdings nicht nur mit ihm, sondern mit der Vorstellung der gesamten Mannschaft zufrieden war. Zumindest in der zweiten Spielhälfte. „Da haben wir dann alles umgesetzt, was wir in der Kabine besprochen hatten, da haben wir den Gegner dann im Griff gehabt“, sagte der TSV-Coach.

Nach der Pause findet die Abwehr zu ihrer Stärke Vor der Pause dagegen lief es noch nicht so rund bei den Schmidener Handballern. Zur Halbzeit lagen sie mit 17:19 zurück. Die entscheidende Phase folgte kurz nach der Pause. Da wandelten die Gäste einen 21:22-Rückstand (37. Spielminute) in eine 27:22-Führung um. Bemerkenswert waren hier nicht in erster Linie die eigenen Tore, sondern die Gegentreffer. Nullkommanull. Jetzt fand die Abwehrreihe zu ihrer bekannten Stärke. Involviert waren nicht nur Tobias Pichler, Marvin Züfle, Timo Baur oder Robin Paul im Innenblock, sondern dahinter auch der Tormann Magnus Riegel, der zur Stelle war, wenn doch einmal ein Ball durch die Mauer geflogen kam.

Robin Paul nimmt jetzt eine entscheidende Rolle ein

Gut aufgelegt im Angriff war erneut Robin Paul, der fünf Tore zum Auswärtserfolg beisteuerte. Nachdem der Zugang des TV Oeffingen zu Beginn der Runde noch ein wenig gefremdelt hatte, nimmt er jetzt eine entscheidende Rolle im Verbund des TSV Schmiden ein. Auch Timo Baur traut sich immer mehr zu und verhilft seiner Mannschaft sowohl in Abwehr als auch im Angriff zu einer neuen Stärke, die das Team an die Tabellenspitze dieser Oberliga Baden-Württemberg geführt hat. Timo Baur hatte bereits in der A-Jugend des HSC Schmiden/Oeffingen bei Richard Babjak trainiert. Überhaupt kennt der Coach zahlreiche Spieler aus der Jugendzeit – ein großer Vorteil für ihn und auch für die Akteure selbst.

Der TSV verbringt Weihnachten an der Tabellenspitze

Die stabile Abwehr hat die Gäste aus Schmiden also auf die Siegesstraße geführt. Da war es auch nicht bedeutend, dass sie in den finalen Spielminuten nicht mehr ganz so energisch zugelangt hat. Drei Minuten vor Schluss erzielte Paul Feirabend per Siebenmeter das Tor zur 35:28-Führung, damit war die Begegnung so gut wie entschieden. „Da stört es mich dann auch nicht, wenn meine Spieler ein wenig nachlassen. Wir spielen ja nicht auf Ergebnis“, sagte Richard Babjak. Tatsache ist aber, dass die Schmidener Handballer Weihnachten an der Tabellenspitze verbringen werden. Auch wenn noch ein Heimspiel in der Hinrunde auf dem Programm steht: am Samstag, 20 Uhr, gegen den Tabellendritten TV Weilstetten.

TSV Schmiden: Riegel, Scheiner – Feirabend (6/3), Klein (6), Baur (5), Robin Paul (5), König (4), Bühler (3), Geßwein (3), PIchler (3), Türk (1), Siebel, Nick Traub, Weber, Züfle.