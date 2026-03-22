1 Lasse Siebel wirft diesmal fünf Tore für die Handballer des TSV Schmiden. Foto: Maximilian Hamm

Die Handballer des TSV Schmiden gewinnen am Samstagabend bei der SG Pforzheim/Eutingen II mit 32:27 und verteidigen damit ihre Tabellenführung in der Oberliga.











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Als Lasse Siebel zwei Treffer nacheinander markierte, lagen die Handballer des TSV Schmiden sechs Minuten vor dem Spielende erstmals in dieser Begegnung mit fünf Toren vorn – 29:24. Das hätte der Moment sein können für den Trainer Richard Babjak, sich im Auswärtsspiel bei der zweiten Vertretung der SG Pforzheim/Eutingen im Gefühl des sicheren Erfolgs ein wenig zurückzulehnen. Doch Richard Babjak war am Samstag nach eigener Aussage schon zuvor nicht so wirklich angespannt gewesen. Die Leistung seiner Mannschaft hatte ihn überzeugt, er hatte im Verlauf des Abends nie daran gedacht, dieses Spiel verlieren zu können. Der Tabellenführer gewann am Ende mit 32:27 (17:15) und verteidigte damit fünf Spieltage vor Schluss seine Spitzenposition in der Oberliga. „Das war ein wichtiger Schritt für uns. Es war ein gutes Spiel von beiden Seiten, ein schwieriges für uns, aber wir haben uns mit einer guten Abwehr und einer guten Trefferquote durchgesetzt“, sagte der TSV-Coach.