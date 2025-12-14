Die Oberliga-Handballer des TSV Schmiden überzeugen über weite Strecken und siegen gegen den TV Weilstetten mit 30:24.
Einige Minuten nach dem Abpfiff am Samstagabend verabschiedeten sich die Handballer des TSV Schmiden gut gelaunt in die Kabine, um wenig später wieder zurückzukehren. An der Stimmungslage hatte sich nichts geändert, nur Tobias Pichler strahlte ein wenig mehr als seine Mitspieler. Der Kreisläufer hatte eine Goldmedaille um den Hals. Zwar waren alle TSV-Spieler nach dem verdienten 30:24 über den Tabellenvierten TV Weilstetten Gewinner. Doch Pichler wurde von seinem Trainerteam als bester Akteur seiner Mannschaft ausgemacht und „das wird bei uns mit einer Medaille belohnt“, sagt Schmidens Trainer Richard Babjak, der ebenfalls gut gelaunt war.