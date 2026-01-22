1 Lasse Siebel (mit Ball) ist bei den TSV-Handballern wieder voll mit dabei. Foto: Maximilian Hamm

Die Handballer des TSV Schmiden, Tabellenführer in der Oberliga, empfangen am Samstag, 20 Uhr, zum Rückrundenstart den Tabellendritten SG Kenzingen/Herbolzheim.











Der Trainer Richard Babjak und die Handballer des TSV Schmiden wären am Samstagabend sicherlich gern vor dem Fernseher gesessen: Die Teams aus Deutschland und Norwegen begegnen sich in der Hauptrunde der Europameisterschaft. Doch Richard Babjak und die Schmidener Handballer, Tabellenführer in der Oberliga, müssen selbst wieder ran: am Samstag, Spielbeginn ist um 20 Uhr, gegen den Tabellendritten SG Kenzingen/Herbolzheim. Es ist nach sechs Wochen Winterpause der Start in die Rückrunde. Seit dem 5. Januar hat der Coach seine Spieler im Training wieder um sich versammelt. Und er ist zufrieden mit dem Verlauf der Vorbereitung. Zwar sind einige Akteure gesundheitlich angeschlagen, doch gibt es auch eine gute Nachricht: Der Rückraumspieler Lasse Siebel ist bei den Übungseinheiten wieder voll mit dabei und folglich eine Option für die nächsten Aufgaben. Just im Hinspiel gegen den Verbund der SG Kenzingen/Herbolzheim hatte der Linkshänder sich am Sprunggelenk verletzt und konnte seitdem nicht mehr entscheidend mitwirken.