Die Handballer des TSV Schmiden um den Spielmacher Joey König, Tabellenführer in der Oberliga, gastieren am Sonntag, 18 Uhr, beim Tabellenvierten SG Heidelsheim/Helmsheim.
Auf der Suche nach Verstärkungen für die nächste Saison haben die Handball-Verantwortlichen des TSV Schmiden auch bei der SG Heidelsheim/Helmsheim etwas genauer hingeschaut. Und sie haben auf der linken Außenbahn Daniel Philipp entdeckt. Am Sonntagabend werden sie sich aus der Nähe davon überzeugen können, ob sie den richtigen Mann verpflichtet haben. Die Schmidener Handballer gastieren von 18 Uhr an in der Sporthalle am Hallenbad in Bruchsal bei der SG Heidelsheim/Helmsheim, die zuletzt in der Oberliga drei Auswärtsspiele nacheinander für sich entscheiden konnten und sich damit im Klassement vorgearbeitet haben. Beim jüngsten 35:31-Erfolg gegen die zweite Vertretung der SG Pforzheim/Eutingen war Daniel Philipp mit sieben Treffern zweitbester Werfer seines Teams.