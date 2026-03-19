1 Will die nächsten zwei Punkte holen: TSV-Coach Richard Babjak Foto: Maximilian Hamm

Die Handballer des TSV Schmiden gastieren am Samstag, 19 Uhr, in der Oberliga bei der SG Pforzheim/Eutingen II.











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Richard Babjak hat zuletzt auswärts zwei unterschiedliche Gesichter seiner Mannschaft gesehen. Bei der 33:34-Niederlage in Ehingen hatte sie über weite Strecken eine mangelhafte Vorstellung geboten. Am folgenden Wochenende in Konstanz hat sie dagegen so gut gespielt, dass der Trainer in der zweiten Spielhälfte munter durchwechseln konnte, der 39:26-Erfolg war nie gefährdet. Am Samstag (19 Uhr, Bertha-Benz-Halle in Pforzheim) steht für den Tabellenführer gegen die zweite Vertretung der SG Pforzheim/Eutingen das nächste Auswärtsspiel in der Oberliga auf dem Programm. Richard Babjak hofft, dass seine Mannschaft an die Leistung in Konstanz anknüpfen kann. Seine Ausfallliste hat er entsorgt, voraussichtlich sind alle Akteure einsatzbereit. „Wir haben zuletzt wieder gezeigt, dass wir eine gute Abwehr spielen können. Darüber wollen wir auch jetzt wieder Erfolg haben“, sagt der Coach des TSV.