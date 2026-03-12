1 Einsatz fraglich: Timo Baur Foto: Maximilian Hamm

Das erste Treffen dieser Saison war das Spitzenspiel in der Oberliga. TSV Schmiden gegen HSG Konstanz II. Erster gegen Zweiter. Seit dem 31:27-Sieg der Schmidener Handballer ist viel passiert. Die Mannschaft um den Trainer Richard Babjak steht zwar immer noch an der Tabellenspitze, doch der damalige Mitkonkurrent um den Aufstieg ist jetzt nur noch im hinteren Mittelfeld zu finden. Das liegt auch daran, dass die zweite Vertretung der HSG Konstanz einige Spieler teilweise oder dauerhaft an die erste Formation (Tabellensiebte in der dritten Liga) abgeben musste. Richard Babjak hat jedoch nicht vor, das Rückspiel am Sonntag (16.10 Uhr, Schänzle-Sporthalle) in Konstanz auf die leichte Schulter zu nehmen. Wie schon vor dem Hinspiel sagt er: „Uns erwartet ein schnelles Spiel. Entscheidend wird unsere Abwehr sein.“