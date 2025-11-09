Die Oberliga-Handballer des TSV Schmiden um den Spielmacher Joey König tun sich am Samstag gegen den TV Ehingen lange schwer, setzen sich am Ende aber mit 31:30 durch.
Spitzenreiter hey, hey, Spitzenreiter hey, hey – hallte es am Samstagabend wiederholt durch die Schmidener Sporthalle. Gerade hatten die Handballer des TSV Schmiden ihr Heimspiel gegen die Gäste des TV Ehingen mit 31:30 (12:16) gewonnen. Und weil am frühen Abend die zweite Vertretung der HSG Konstanz bei der SG Pforzheim/Eutingen II mit 30:32 verloren hatte, steht die Mannschaft um den Trainer Richard Babjak selbst wieder ganz oben im Klassement der Oberliga.